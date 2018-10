Desde el momento que se confirmó el lanzamiento de Lubuntu 18.10 con Lxqt, se podía ver que a Lubuntu Next le quedaba poco tiempo. Lubuntu Next fue el paso intermedio del escritorio Lxde, que ha utilizado siempre Lubuntu, al nuevo escritorio Lxqt. Demos por muerta a Lubuntu Next que ya ha desaparecido de la pagina de descargas.

Lubuntu 18.04 todavía salió con el escritorio Lxde y ha sido la última. En esa ocasión todavía salieron versiones diarias de Lubuntu Next 18.04, pero no llegó a salir una versión final. Lubuntu 18.10 “Cosmic Cuttlefish” es la primera versión final con el nuevo escritorio Lxqt.

Podemos ver también que el equipo de Lubuntu ha elegido un nuevo logo para esta nueva etapa.

Novedades de Lubuntu 18.10 con Lxqt

Lubuntu 18.10 y el escritorio lxqt presenta en mi opinión un mejor aspecto visual. Utiliza un tema oscuro: Lubuntu Arc con los iconos de Papirus-Dark y para los controles se ha elegido el Qt Style Breeze.

El panel está en la parte inferior, aunque se puede configurar en la posición que mas nos guste.

La cantidad de miniaplicaciones disponible es todavía pequeña, y al menos he echado en falta una con la predicción meteorológica.

Las herramientas están ya basadas en qt y por ejemplo el gestor de paquetes es Muon, utiliza el gestor de particiones de kde y para la grabación de CD/DVD se utiliza el reconocido programa K3b.

Para la reproducción de vídeo se ha elegido a VLC. Incluye también el paquete LibreOffice 6.1.1, con la interfaz Qt 5.

El explorador web es Firefox en su versión 63. Mas adelante veremos que es uno de los programas que mas memoria consumen.

Para la gestión de correo incorpora Trojitá. Solamente maneja buzones Imap y la verdad que es un programa que nunca he usado por lo que no se cual es la diferencia de rendimiento con respecto a Thunderbird.

Podéis ver los programas disponibles en varias de las pestañas del menú en la siguiente imagen.

El centro de configuración incluye características que solamente vemos en el escritorio Plasma. Por ejemplo podemos ajustar el brillo del monitor.

Para fondo de pantalla no tenemos alternativas salvo nuestras propias imágenes. Sin embargo incluye una aplicación de Salvapantallas con una estética bastante anticuada pero con varias opciones de salvapantallas disponibles.

Consumo de memoria en Lubuntu 18.10

Lubuntu sigue orientada a equipos con bajos recursos. Es de las pocas derivadas de Ubuntu que todavía incluye versión de 32 y 64 bits para su descarga.

Por este motivo es importante el consumo de memoria que tiene.

Si al arrancar Lubuntu consume 366332 Kb, este consumo aumenta hasta los 673264 Kb con Firefox arrancado y una sola pestaña de navegación. Cuando abrimos 5 pestañas de navegación, el consumo de memoria se dispara hasta los 952108 Kb.

Firefox es uno de los grandes consumidores de memoria. Debemos controlar el número de pestañas abiertas. En todo el resto de casos el uso de memoria está por debajo de 1 Gb.

En una prueba de consumo de memoria con VLC y LibreOffice abiertos, el consumo de memoria no llegaba a los 700000 Kb.

El consumo de memoria es mayor que el que tenía Lubuntu con el escritorio Lxde. Aun así no es muy alto y puede utilizándose en equipos antiguos con un aspecto visual mas actual.

Probar Lubuntu 18.10

Para probar Lubuntu 18.10 con Lxqt, puedes ir al siguiente enlace y elegir cual versión descargar, de 32 o 64 bits según el tipo de equipo en el que la vayas a usar.

Una vez descargado el fichero de imagen .iso puedes crear una memoria usb siguiendo las instrucciones de este artículo que indica como crear un usb de Linux Mint, pero los pasos son los mismos.

Me gusta: Me gusta Cargando...