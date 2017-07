Lubuntu, la derivada de Ubuntu que funciona con los equipos de menos recursos, acaba de lanzar la Alpha 1 con dos escritorios para Lubuntu 17.10. Lubuntu con el escritorio tradicional LXDE, y la nueva Lubuntu Next, que incluye el nuevo escritorio LXQt.

En el vídeo que he grabado podéis ver las diferencias.

En la primera parte está el aspecto ya conocido del escritorio LXDE. El aspecto por defecto tiene el panel y los menús con fondo blanco y al activarlos cambian a color azul.

Un aspecto gráfico espartano e incorpora programas que utilizan poco consumo de memoria y procesador.

En la pestaña Oficina, apenas tenemos instalados AbiWord y Gnumeric, y no encontramos a LibreOffice.

Lubuntu Next 17.10

En la segunda parte, aparece el nuevo aspecto del escritorio LXQt incorporado en esta Alpha 1 del llamado Lubuntu Next 17.10.

El tema por defecto es oscuro, y aunque el panel también está en la parte inferior, los menús se abren en la parte superior del escritorio. Claro que en preferencias podemos modificar las configuraciones y también los temas de las ventanas.

Como se basa en las librerías qt, se han incluido programas con estas librerías, aunque todavía se mantienen parte de los anteriores.

Por ejemplo podemos ver que está disponible LXTerminal y también QTerminal.

Podemos encontrar programas de kde, como por ejemplo K3b, magnifico programa para la grabación de CD/DVD.

Se ha sustituido Firefox por QupZilla y sin embargo se ha añadido el paquete completo de LibreOffice.

Al abrir el gestor de paquetes Synaptic, comprobamos que hay numerosas librerías de qt instaladas, así como algunas de kde.

Se trata de la Alpha 1 de este nuevo Lubuntu Next, y todavía faltan por actualizar numerosos paquetes de idioma por lo que todavía no está completamente traducido al español. Es una primera aproximación al escritorio Lxqt por parte de Lubuntu y he notado que la velocidad es menor que en su hermano Lubuntu.

Supongo que al escritorio LXQt le falta todavía depuración, pero su aspecto es una mejora clara con respecto a LXDE. Esperemos que los requisitos de hardware no tengan un aumento significativo, para que Lubuntu siga dando vida a antiguos equipos y no tengan que ser convertidos en desecho informático.

Si queréis probar cualquiera de ellas, podéis acceder a las descargas de Lubuntu desde aquí, y a las de Lubuntu Next desde aquí.

