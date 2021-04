Aprovechando que en un comentario me solicitan un despiece de un modelo que no había incluido en Manuales de Servicio Multifunción Epson de tinta, he decidido retomar el tema y en lugar de ampliar mas aquel, ya de por si bastante largo, hacer este con mas despieces de impresoras Multifunción Epson de tinta. En concreto los modelos de la serie XP-.

Los manuales de servicio no siempre son fáciles de encontrar, y en el caso de las impresoras multifunción Epson, es todavía mas difícil pues fabrican casi la misma impresora con diferentes denominaciones según la parte del mundo donde es vendida.

En general suelen estar divididos en seis partes:

El primero está dedicado a la descripción de las partes y funcionamiento de la Multifunción: el escaner, la impresora, y el fax, cuando lo incorporan, así como de los interfaces que incorpora. También en este capitulo, se explica detenidamente el Panel de Control y las funciones de los botones, y pantalla led.

El segundo está dedicado a explicar como es el funcionamiento de la maquina.

El tercero al listado de errores y los motivos que causan los fallos.

El cuarto a indicar la forma de desmontar la impresora, y de las precauciones que se deben tomar, ya que es muy importante tener cuidado con los derrames de tinta, y también se debe tener mucho cuidado con el cebado de los circuitos de tinta. Además el manual incorpora numerosas fotografías e imágenes que ayudan en la compresión de los pasos a seguir.

En el quinto capitulo se indica como realizar los ajustes necesarios para que la impresión salga correctamente.

El sexto es para explicar las tareas de mantenimiento necesarias, (limpieza de cabezales y lubricación de ejes y engranajes).

Esta distribución de los manuales es válida para los de muchos modelos que son similares. Desde este enlace podéis descargar un manual de servicio donde ver detalles de un modelo de epson multifunción.

Pero la parte que siempre es diferente en cada modelo es el “part catalogo” en donde se muestra el despiece de la maquina y también en muchos casos los códigos de pieza, por si necesitamos comprarla para realizar una reparación.

Existen empresas que tienen los códigos de pieza como pueden ser Gedat, o MK-Electronic, donde también buscar las piezas. Los despieces a los que podéis acceder desde los enlaces de mas abajo, son la mayoría de esas empresas.

Despieces multifunción Epson de la serie XP

Despiece Epson Expression Home XP-102

Despiece Epson Expression Home XP-103

Despiece Epson Expression Home XP-215

Despiece Epson Expression Home XP-225

Despiece Epson Expression Home XP-235

Despiece Epson Expression Home XP-243

Despiece Epson Expression Home XP-245

Despiece Epson Expression Home XP-247

Despiece Epson Expression Home XP-255

Despiece Epson Expression Home XP-257

Despiece Epson Expression Home XP-305

Despiece Epson Expression Home XP-315

Despiece Epson Expression Home XP-325

Despiece Epson Expression Home XP-335

Despiece Epson Expression Home XP-345

Despiece Epson Expression Home XP-405

Despiece Epson Expression Home XP-415

Despiece Epson Expression Home XP-425

Si estas interesado en los manuales de las series PX, RX, SX, y TX puedes encontrarlos en: Manuales de Servicio Multifunción Epson de tinta

Despiece Epson Expression Premium XP-510

Despiece Epson Expression Premium XP-520

Despiece Epson Expression Premium XP-530

Despiece Epson Expression Premium XP-540

Despiece Epson Expression Premium XP-600

Despiece Epson Expression Premium XP-601

Despiece Epson Expression Premium XP-605

Despiece Epson Expression Premium XP-630

Despiece Epson Espression Premium XP-635

Despiece Epson Espression Premium XP-700

Despiece Epson Espression Premium XP-701

Despiece Epson Espression Premium XP-702

Despiece Epson Expression Premium XP-710

Despiece Epson Espression Photo XP-750

Despiece Epson Expression Premium XP-800

Despiece Epson Expression Premium XP-802

Despiece Epson Espression Photo XP-850

Despiece Epson Espression Photo XP-860

Despiece Epson Expression Premium XP-900

Despiece Epson Espression Photo XP-950

Despiece Epson Espression Photo XP-970

Esta información está recogida de paginas de internet que suministran repuestos para la reparación de impresoras.

No puedo garantizar que no existan errores, estén incompletos, o que estén permanentemente disponibles. Si algún enlace falla por favor indicarlo en los comentarios e intentaré solucionarlo.

Si las empresas propietarias de las webs considera que con alguno de los enlaces, perjudico sus derechos de autor, o cualquier otro de sus derechos, ruego que me envíen un correo electrónico y lo retiraré a la mayor brevedad posible.

