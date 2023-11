Cuidado con las ofertas de trabajo no solicitadas

Ahora que llevo unos años jubilado, me llega una oferta de trabajo que yo no he pedido.

Lo bueno es que me llega directamente por Whatsapp con toda clase de ventajas para cobrar sin mucho esfuerzo.

Si todos sabemos que es difícil encontrar un trabajo con unas condiciones medianamente buenas, esta claro que las ventajas sin esfuerzo tienden a ser un engaño para obtener nuestros datos para luego utilizarlos de manera fraudulenta.

No piques, te puede costar dinero y tiempo el salir de una situación de estas.