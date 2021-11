Sigue en linea el blog tras 14 años

Bueno, hoy celebro el 14 cumpleaños de Jvare blog. Que son un lote de años desde que puse en marcha el blog.

Los tiempos de los blogs, la reparación de hardware y de gnu/linux han cambiado mucho en este tiempo.

También yo he cambiado y mis 66 años hacen que no tenga la ilusión y las ganas que tenía antes.

Para rematarla estos dos últimos años, no han sido los mejores, pues tras estar enfermo de Covid, y gracias a las revisiones me encontraron un cáncer que afortunadamente me han podido quitar. Ahora que ya he superado la etapa de quimio y operación espero que por una temporada la salud me de una tregua.

Todas las circunstancias anteriores son las que hacen que el blog siga en linea, pero sin mucha actividad.

Procuro contestar las peticiones que me hacen en los comentarios y mantenerlo actualizado y en perfecto funcionamiento, tanto el propio blog como el servidor en el que está alojado.

El próximo año como será, no lo sé, puede que siga con la publicación bajo mínimos o encontrar tiempo y temas que publicar. El tiempo lo dirá.

Comparte esto: Twitter

Facebook

LinkedIn

Telegram