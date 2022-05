Instalando gnu/linux en viejo disco sata conectado por usb

Tengo discos sata de antiguos equipos sin utilizar. Me van a permitir instalar distribuciones gnu/linux, sin tener que utilizar los discos internos del pc y que se pueda borrar algún dato o dañar el arranque. Voy a probar distribuciones gnu/linuc en viejo disco sata conectado por usb con un adaptador.

En este caso voy a utilizar un disco de 80Gb Western Digital.

Para conectarlo al pc utilizo un adaptador que compré hace años, que incluye la fuente de alimentación. Adaptadores similares pueden encontrarse a través de internet entre 10 y 20 €.

Configurar Bios PC para deshabilitar discos internos

Para evitar posibles borrados accidentales de los datos de los discos internos, lo primero es configurar la bios para deshabilitarlos, o ponerlos en modo oculto.

En mi equipo HP debemos pulsar la tecla F10 para entrar en la bios. Una vez ahí vamos hasta la pestaña Seguridad. En ella elegimos Seguridad de dispositivo. En la ventana que se nos abre marcamos el SATA 0 y el SATA1 como Dispositivo oculto.

Ahora pulsamos F10 para salvar los cambios y bajamos hasta la línea Ranura de Seguridad, y en la ventana que se nos abre, cambiamos la Ranura para Tarjeta M.2 como inhabilitado.

Ahora pulsamos F10 para salvar los cambios, y salimos guardando los cambios.

En el caso de un equipo Dell tendremos que pulsar F12 en el momento de encender el equipo para luego en el menú elegir System Setting.

Una vez arranca la pantalla de la Bios, debemos ir hasta la pestaña de Drivers, desplegarla y elegir Drives.

Ahora podemos desmarcar el SATA-0 que es donde está conectado el disco duro. También podemos desmarcar el SATA 1, o dejarlo activo si vamos a utilizar un CD/DVD de arranque de la distribución gnu/linux que queramos instalar para probarla en nuestro equipo.

A continuación pulsamos sobre aplicar y salimos.

Configuración de dispositivo de arranque

Ahora ya podemos utilizar una llave usb, o un CD/DVD, para arrancar la distribución gnu/linux que queramos probar.

Tenemos que conectar el cable usb del adaptador y la llave usb en los puertos de pc.

En el equipo HP al encenderlo debemos pulsar la tecla ESC y luego la tecla F9 para acceder al menú en el que elegir cual es el dispositivo desde el que queremos que arranque el equipo.

Vemos en la imágen que solamente tenemos disponible el disco conectado por usb, y la llave usb.

En un equipo Dell debemos pulsar la tecla F12 en el momento de arrancar para tener acceso al menú de dispositivos de início.

Por ejemplo he probado Manjaro y aparece el menú para el arranque del sistema operativo con las opciones para elegir el idioma y la distribución del teclado, así como la posibilidad de iniciar con drivers libres o propietarios.

Esta es una forma de hacer pruebas sin el riesgo de borrar los sistemas que usamos normalmente y evitar también que una nueva instalación nos dañe el arranque y tener que reparar el Grub, para poder trabajar en nuestro equipo.

Cuando utilizamos un sistema opertivo desde una memoria usb, no siempre el resultado de uso es el mismo que cuando instalamos ese mismo sistema en el disco. Por este motivo si no realizamos una instalación no sabemos si tendremos problemas de funcionamiento en nuestro hardware.

Debemos recordar que tendremos que utilizar un programa como Gparted, o Discos para crear las particiones, pues algunos instaladores no reconoceran el disco de otra forma.

