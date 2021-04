Knoppix 9.1 versión CD

En este año 2021 tenemos nueva versión de descarga libre de Knoppix. Se trata de Knoppix 9.1 que tiene una versión DVD completa, de la que posiblemente hable mas adelante y una versión mini en tamaño CD.

Estas ediciones pueden descargarse en versión en inglés o alemán.

Este es el enlace torrent para la descarga del CD en inglés.

Esta versión cd puede usarse en equipos muy antiguos, directamente grabando un cd, o también creando una memoria flash usb. Tiene el kernel 5.10 y una gran detección de hardware. Su escritorio LXDE permite usarla directamente sobre memoria con 1 Gb, e incluso navegar por internet.

Incluye software para exploración web, visor de imágenes y vídeo, editor de texto Vim, y gestor de particiones GParted entre otros.

Pero como sabréis los que visitasteis alguna vez el blog, en ocasiones anteriores expliqué como conseguir que arranquen todos los menús en español.

Podéis ver en la siguiente imagen los menús de Knoppix 9.1 en español con todo lo que incluye.

Para no tener que estar pendiente durante el arranque de elegir la opción lang=es, se puede editar el CD con el programa ISO Master que se encuentra en los repositorios de las distribuciones basadas en Debian.

Para instalarlo podemos escribir en una pantalla de terminal:

$ sudo apt install isomaster

Una vez instalado lo ejecutamos y elegimos nuestro fichero .iso de Knoppix 9.1.

Modificar .iso Knoppix 9.1 CD para que arranque en español.

Una vez abierta, vamos a la carpeta boot y dentro de ella a la carpeta isolinux.

De ella tenemos que extraer los ficheros: isolinux.cfg, syslnx32.cfg, y syslnx64.cfg.

Una vez hechos estos cambios, podemos grabar de nuevo la imagen iso, dándole otro nombre.

Una vez creada la imagen .iso, en mi equipo con Linux Mint he generado la clave SHA256, que se hace simplemente pulsando con el botón derecho del ratón sobre el fichero y eligiendo check SHA256 en el menú que se despliega. Esta clave SHA256 es útil si compartimos el fichero, para comprobar que se ha copiado correctamente.

Es una tarea sencilla, y por si alguien me lo pide, no voy a compartir el fichero que he creado porque no se que consecuencia podría tener para la seguridad de quienes lo descargaran y ser utilizado como malware.

Si puedo compartir, si así me lo piden, los ficheros que he modificado para conseguir que arranque en español, y que son los que hay que modificar en la imagen .iso.

