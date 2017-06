Voy a explicar todos los pasos para crear una memoria usb de Knoppix 7.6 en español, no solamente poner el arranque para que los escritorios salgan en castellano, sino los cambios posteriores para que el resto de programas también funciones en español.

En primer lugar tenemos que arrancar una de las imágenes iso que podemos descargar en ingles o en alemán como indicaba en un primer vistazo a Knoppix 7.6, y ejecutarlas en una maquina virtual, para saber como hacerlo podéis seguir las instrucciones del artículo Instalar Knoppix en una llave usb sin gastar un CD, que he revisado y puesto al día.

Recomiendo hacer la descarga de la versión en alemán, que nos va a facilitar mas adelante, la búsqueda de los paquetes de idioma.

Para utilizarlas en español debemos escribir en el momento que sale la primera pantalla: knoppix lang=es, en donde la tecla = corresponde a la tecla ¡ del teclado español.

Nos arrancará Knoppix 7.6 con el escritorio LXDE en español. y en el propio escritorio podemos ver el acceso directo al programa de instalación.

En la primera pantalla que nos sale tenemos que elegir “r Allow installation only on removable devices”

Si hemos incluido la memoria usb entre los dispositivos de nuestra maquina virtual, nos debe salir para elegirlo.

En la tercera pantalla tenemos que elegir que tipo de instalación queremos. Es decir podemos crear una memoria usb que tenga una partición en la que escribir nuestros datos, es la opción adecuada si tenemos una memoria usb de 8 GB o mas.

Que tenga un fichero en el que poder escribir nuestros datos, y que no puede ser mayor de 4 GB, por lo que es buena para memorias usb de 8 GB o si queremos dejar espacio libre en la memoria para otras cosas.

Por último se puede crear una memoria usb como si en realidad fuese un DVD, con sistema de ficheros de solo lectura, y en el que no podemos añadir ninguna información ni archivo.

Nos preguntará en dos ocasiones si queremos continuar, porque se borrarán todos los datos de la memoria usb.

Una vez formateada y creado el arranque, se copian los datos, y al terminar, si hemos elegido alguna de las dos primeras opciones, se nos pregunta al crear la partición o el fichero para escribir nuestros datos, el tamaño que le queremos dar, hasta el máximo disponible.

Por último nos pregunta si queremos encriptar los datos para que no sean accesibles sin conocer la contraseña, una vez tecleada la contraseña que le queremos poner, en dos ocasiones, nos crea esa partición, y al finalizar, ya podemos utilizarla.

Pero antes de arrancarla por primera vez, vamos a prepararla para que en el arranque tengamos el mapa de teclado español, y también para que el arranque por defecto sea también en español.

Para ello tenemos que añadir el fichero es.kbd, y modificar o sustituir los ficheros syslinux.cfg, syslnx32.cfg, y syslnx64.cfg, de la carpeta syslinux que está dentro de la carpeta boot, en cada linea en la que aparece lang=de, o lang=en hay que cambiarla por lang=es.

También podéis descargar este fichero zip: Ficheros Knoppix 7.6 que incluye es.kbd, y los ficheros modificados, y solamente cambiarlos por los que están en la memoria usb.

Ahora reiniciamos el pc con la memoria usb colocada, y si tenemos un equipo reciente al salir la primera pantalla podemos escribir

knoppix64 1 knoppix64

De este modo nos arrancará con el escritorio LXDE y en español, si queremos arrancar con Gnome o KDE Plasma hay que escribir

Knoppix64 desktop=gnome, o Knoppix64 desktop=kde

Recordar que el signo = ya se puede escribir sin problemas con el teclado en español.

Ahora tenemos el escritorio de Knoppix 7.6 en español, pero además tenemos en español todos los programas que van incluidos en el paquete Kde, o Gnome. Además tendremos en castellano entre los Programas Gráficos: el editor de imágenes Gimp, o Inkscape, en los programas de Internet: Chromium, Pidgin y Transmission. Entre los programas educativos Geogebra. En la pestaña de Programación: Bluefish, Geany, o Umbrello. También en los programas de Sonido y Vídeo: Amarok, Audacity, VLC, o OpenShot, que nos pedirá que añadamos el paquete frei0r-plugin, para tener mas efectos de transición.

Pero algunos programas de uso común nos saldrán en inglés, y a continuación os voy a explicar como hacer que LibreOffice, Iceweasel (la versión para Debian del explorador Firefox) y Icedove (la versión para Debian de Thunderbird) estén en español.

Iniciamos el gestor de paquetes Synaptic, y buscamos los paquetes de idioma alemán que hay instalados, recordar que recomendaba usar la iso en alemán para hacer la instalación de nuestra memoria usb de Knoppix 7.6 en español.

Los paquetes de idioma se identifican con xx-l10n-yy, en donde xx es el nombre del programa, e yy es la terminación de idioma, por ejemplo de para alemán y es para español. También debemos fijarnos en la versión del programa ya que Knoppix suele tener una mezcla de versiones de Debian, y puede tener versiones tanto de la Debian stable, como de la unestable, de la testing, e incluso de la experimental.

Una vez abierto Synaptic lo primero que vamos hacer es modificar los repositorios y sustituir los que tienen origen de, por los principales de Debian. Para ello pulsamos en Configuración, Repositorios, y en las lineas de los repositorios sustituimos:

http://ftp.de.debian.org/debian/ 1 http : //ftp.de.debian.org/debian/

por

http://ftp.debian.org/debian/ 1 http : //ftp.debian.org/debian/

Ahora pulsamos en buscar y escribimos 10n-de y pulsamos para que nos haga la búsqueda. En la siguiente imagen vemos que, entre otros, nos encuentra los paquetes de idioma instalados para Icedove, Iceweasel, kde, y libreOffice, con las correspondientes versiones instaladas.

Ahora hacemos la misma búsqueda para los paquetes en idioma español, escribiendo 10n-es. Lo primero que podemos ver es que el paquete de Kde lo tenemos instalado y en la misma versión, por lo que podemos eliminar la versión en alemán para liberar espacio.

También vemos que podemos elegir el paquete de idioma es-es para Icedove, porque también es la misma versión, de tal forma que lo marcamos para instalar. Una vez terminada la instalación, si queremos podemos desinstalar el paquete de idioma alemán.

Lo siguiente que podemos ver es que las versiones de los paquetes de idioma de LibreOffice para ser instalados no son las mismas que las que tenemos instaladas en alemán, por lo que tenemos que ver como encontrar las mismas.

Para ello en Synaptic abrimos Configuración, Preferencias, Distribución, y marcamos la tercera línea para elegir que versiones queremos que tengan preferencia en el listado de paquetes. Podemos elegir entre las versiones existentes de Debian: stable, unstable, testing, experimental.

En el momento en que yo hice la instalación existía una actualización de LibreOffice y tanto el programa principal, como los paquetes de idioma estaban en la opción unstable. Ahora nos sale la versión de idioma español que coincide con la actualización y al pulsar sobre instalar nos indicará que va ha instalar también el resto de paquetes.

Para el caso del explorador Iceweasel cuando yo hice la instalación todavía la versión 42 era la última y para instalar el paquete de idioma español, había que elegir en Configuración, Preferencias, Distribución, en la ventana que se abre marcar la tercera línea y elegir la versión experimental.

De ese modo en la lista de paquetes de idioma español ya nos aparecía la versión 42 y bastaba con marcarla para instalar la versión es-es.

Desde ese momento ha salido la versión 43 y seguramente ocurra lo mismo que en la instalación de Libre Office y se actualizará el programa al mismo tiempo que instala el idioma español.

Una vez finalizadas todas las instalaciones, recordar dejar la configuración de Distribución preferida tal como estaba, marcando la primera linea: Preferir siempre la versión mas alta.

Para terminar, en esta versión se han incorporado nuevos programas gráficos dedicados al CAD y al modelado en 3D. Así vemos que el programa FreeCAD sale directamente en castellano así como OpenCAD. Sin embargo LibreCAD pide que seleccionemos el idioma en una ventana del primer arranque. Podemos ver como configurarlo en la siguiente imagen.

Por otro lado el programa Slic3r no tiene todavía versión en castellano.

Y si habéis llegado hasta aquí en este largo articulo nos queda el programa Blender, que se debe configurar el idioma español en el propio programa, y podéis verlo en la siguiente imagen gif.

https://jvare.com/2015/12/22/crear-usb-de-knoppix-7-6-en-espanol/ Distribuciones Linux GNU/Linux knoppix Knoppix 7.6,Knoppix en español,Knoppix en USB Voy a explicar todos los pasos para crear una memoria usb de Knoppix 7.6 en español, no solamente poner el arranque para que los escritorios salgan en castellano, sino los cambios posteriores para que el resto de programas también funciones en español. En primer lugar tenemos que arrancar una de... JVare JVare jvareblog@gmail.com Administrator Soy un técnico de máquinas informáticas, que hace años que utiliza GNU/Linux, y que aprovecha este blog para explicar mis experiencias, sin olvidarme de los Manuales de Servicio, tan necesarios para la reparación, e incluir un poco de humor, viajes, etc. Jvare Blog

Me gusta: Me gusta Cargando...