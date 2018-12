MX Linux en el top 5 de Distrowatch

Cuando preparaba el calendario para el año 2019 con las distribuciones gnu/linux situadas en los primeros lugares, he visto que en menos de un año, se ha colocado MX Linux en el top 5 de Distrowatch. Esta distribución gnu/linux ocupa el cuarto puesto en el conjunto del año y el segundo en los últimos 30 días. Sin embargo no estaba entre los 12 primeros del año 2018.

MX Linux es una distribución gnu/linux relativamente reciente. Está basada en Debian y aparece como una variante de Antix a partir de la versión 14, en la que incorporaba el trabajo de las comunidades de Mepis.

Antix y MX Linux aparecen ahora como elementos separados pero tienen el mismo origen. El equipo es el mismo y Antix sigue existiendo destinada a equipos con recursos muy limitados.

MX 17.1 “Horizon”

A pesar de que está próxima a salir la versión 18, de momento la versión estable disponible es Mx 17.1 “Horizon”.

MX Linux utiliza un entorno de escritorio Xfce personalizado.

El panel está en vertical en la parte izquierda del escritorio. Esto provoca que alguno de los elementos no se integre bien en el ancho que está establecido.

Pero este entorno de escritorio ayuda a que el consumo de memoria sea bajo y permita ser utilizada en equipos relativamente antiguos y con recursos limitados. En un netbook con 2 Gb de memoria no alcanza a los 300 Mb de consumo de memoria en el inicio, en modo live cd.

El consumo aumenta en el momento que el equipo se conecta a la red. Como es sabido, los exploradores web son devoradores de memoria, y sube a cerca de 700 Mb al abrir Firefox.

Herramientas que han puesto a MX Linux en el top 5

Creo que uno de los motivos de que esté MX Linux en el top 5 de Distrowatch son las herramientas que incluye.

Las Herramientas MX facilitan tareas de configuración necesarias en la mayoría de las distribuciones gnu/linux. Algunas de ellas son adaptaciones del trabajo de la comunidad de Mepis.

Esas herramientas comienzan con el nombre MX…, y permiten configurar aspectos de nuestro equipo. Hay herramientas para configurar la red, para gestionar paquetes, para reparar el arranque, para configurar el sonido, o para instalar los drivers propietarios de Nvidia.

Están disponibles en una ventana propia a la que se accede desde las aplicaciones favoritas.

También se puede acceder a ellas desde la correspondiente pestaña del menú.

Tiene un instalador de software propio. En él podemos elegir por tipo de programa alguno de los propuestos.

Software instalado en MX Linux 17.1

Una ventaja es que ya trae instalado mucho software de uso habitual.

Por ejemplo en el apartado de gráficos tenemos gscan2pdf, Nomacs, Gimp o Simple Scan.

En el de Internet están el cliente de correo Thunderbird, Firefox, HexChat, o Transmission.

Para la gestión multimedia tenemos un extractor de pistas de sonido de CD como Asunder CD Ripper. También incluye Clementine, gMTP, guvcview, VLC el conocido reproductor multimedia y SMTube que permite buscar y reproducir vídeos de Youtube.

Para el apartado Oficina se incluye un cliente de Diccionario. También está el lector de libros FBReader, el paquete completo de LibreOffice, PDF-Shuffler que permite crear, mezclar, o quitar hojas en archivos pdf, y por último el visor de documentos qpdfview.

Quedan otros programas en los apartados Accesorios, Configuración o Sistema en los que voy a destacar Grub Customizer, Gparted, Conky Manager, Samba y todos los que están incluidos en el escritorio Xfce.

Manual de MX Linux

La versión MX 17.1 trae un manual de uso en castellano al que se puede acceder desde las aplicaciones favoritas.

Ese manual también está disponible en la web de MX Linux y podéis descargarlo desde el siguiente enlace.

No había usado esta distribución gnu/linux hasta que descubrí a MX Linux en el top 5 de Distrowatch mientras preparaba el calendario del año 2019.

De momento solo la he utilizado en modo live pero voy a seguir el lanzamiento de la versión MX 18. Está versión MX 17.1 me ha causado una buena impresión. Soy usuario en mi equipo netbook de Xubuntu 14.04 por lo que me manejo bien con el escritorio Xfce. Cuando pruebe la nueva versión MX18, si la impresión es tan positiva como con esta, posiblemente la instale en ese equipo.

Si es así escribiré de nuevo sobre ella para dar mi opinión sobre su funcionamiento.

