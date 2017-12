Lo que os ofrezco aquí con el nombre de calendario linuxero de 2018 se ha convertido en mas falso que las monedas de 3 euros. Si, porque si ya muchos me echarán en cara que no utilice el nombre gnu/linuxero, resulta que en estos últimos días ha entrado en el puesto del mes de diciembre un sistema operativo no linux: TrueOS basado en FreeBSD y con kernel OpenSolaris.

Ya os hablé hace unos meses de una distribución no linux en el top 10 de Distrowatch. Y esto volvió a ocurrir este mes de diciembre en el que TrueOS se ha situado en la posición 9. Pensaba escribir una entrada sobre el tema, pero no he podido probarlo. El instalador gráfico, el punto fuerte respecto a FreeBSD, sigue sin funcionar en los equipos que tengo en casa.

Las posiciones en el calendario están colocadas en función de la popularidad en la web de Distrowatch.

Los datos son los del día 15 de Diciembre con los acumulados de los últimos 12 meses.

Puedes descargar un fichero png alojado en Archive.org pulsando sobre la imagen.

La primera posición de Linux Mint y segunda de Debian se mantienen igual que en 2016.

Este año están muy bien situadas las distribuciones basadas en Arch Linux. Así Manjaro se sitia en la tercera posición desplazando a Ubuntu a la cuarta. Antergos entra este año directamente a la quinta posición.

Otra distribución gnu/linux que entra con fuerza este año al puesto 8 es Solus. Solus OS es la distribución que usa el escritorio Budgie.

No faltan tampoco las grandes distribuciones como OpenSuse o Fedora.

Continúan en la lista Zorin OS basada en Ubuntu. Es una distribución gnu/linux poco conocida en España pero de gran popularidad en otros países. Otra que se mantiene es Elementary también basada en Ubuntu. Por último Deepin que esta basada en Debian y de origen chino.

Con respecto al Calendario Linuxero 2017, las que abandonan son: Arch Linux, Mageia y CentOS que es la que ha sido desplazada en los últimos días al puesto 13.

En la elaboración del calendario he utilizado Software Libre, en concreto los programas Libre Office, Inkscape y Gimp. Está realizado a un tamaño de 4960×3508 píxeles. Se puede imprimir en tamaño A3, e incluso en tamaños mas grandes con una buena resolución. Es ideal para poner en la pared y utilizar las cuadriculas para hacer anotaciones. Desde el siguiente enlace puedes descargar el:

En el fichero comprimido puedes encontrar un fichero de imagen png. También hay una versión en fichero pdf. Además he añadido el fichero svg de Inkscape. Este últimoa te permite crear modificaciones a la versión que yo te ofrezco.

La licencia es Creative Common y si realizas un calendario basado en mi trabajo solamente te pido que me menciones.

Si prefieres un calendario de mesa con los logos de Ubuntu, en el blog de Esbuntu puedes encontrarlos.

Como todos los años comparte una versión con los logos de Ubuntu y Kubuntu. Y también una con los logos de Ubuntu-Mate y Xubuntu.

