Revisando el top 10 de Distrowatch de Junio, me encontré con un SO No Linux en el top 10. TrueOS se encontraba en el puesto 7, y este Sistema Operativo no es una distribución GNU/Linux.

TrueOS es la continuación de PCBSD, está basado en FreeBSD y utiliza el sistema de ficheros OpenZFS.

En la última versión de TrueOS lanzada el 5 de Julio incorpora el escritorio Lumina en su versión 1.3.0. Lumina es un escritorio escrito desde cero en lenguaje C++/Qt5, y se presenta como un escritorio ligero.

Los requerimientos mínimos para la instalación de TrueOS son 1 GB de memoria (recomendable 4 GB) y 20 GB de espacio en disco (recomendable 50 GB), y equipos con arquitectura de 64 bits.

Se puede descargar una imagen .iso para crear un DVD, o una imagen para la creación de una memoria USB desde la que arrancar para poder instalarlo en disco, pero no para utilizarla en modo live.

Para crearla podemos utilizar el comando dd de la siguiente forma. Si el fichero .img es la versión TrueOS-2017-07-05-x64-USB.img y está en Descargas, y con el comando lsblk hemos comprobado que nuestra memoria usb es sdc, escribiremos:

sudo dd if=Descargas/TrueOS-2017-07-05-x64-USB.img of=/dev/sdc bs=1M 1 sudo dd if = Descargas / TrueOS - 2017 - 07 - 05 - x64 - USB . img of = / dev / sdc bs = 1M

TrueOS un no linux que no es para mi.

TrueOS no es un sistema operativo para cualquier usuario. Se necesitan conocimientos en Sistemas Operativos para poder manejarse con él.

Su ventaja, con respecto a FreeBSD es venir con un entorno gráfico tanto para realizar la instalación como para su uso posterior. Sin embargo ese ha sido en mi caso un inconveniente fundamental para poder probarlo.

En mis equipos, sin lector de DVD, he intentando arrancar con una memoria usb la última versión del 5 de Julio, y no se ha iniciado el modo gráfico del instalador, y me he quedado con las ganas.

Como no está disponible otra versión anterior, salvo las antiguas de PCBSD, no puedo confirmar si el problema está relacionado con la actualización a la versión 1.3 del escritorio Lumina, pues en la última versión de FreeBSD la RC 2 de la versión 11.1, con un instalador clásico basado en texto, si la he podido arrancar sin problemas.

Me ha sorprendido que haya podido alcanzar ese número 7, un Sistema Operativo como este, que a pesar de tener una buena imagen, creo que necesita mas rodaje para el uso en equipos de escritorio, y no lo veo como una alternativa real a FreeBSD en el entorno de los servidores.

https://jvare.com/2017/07/11/so-no-linux-top-10-distrowatch/ https://i1.wp.com/jvare.com/wp-content/uploads/2017/07/TrueOS-7-en-Distrowatch.jpg?fit=380%2C212&ssl=1 https://i1.wp.com/jvare.com/wp-content/uploads/2017/07/TrueOS-7-en-Distrowatch.jpg?fit=150%2C84&ssl=1 Estadisticas Software libre Distrowatch,FreeBSD,TrueOS Revisando el top 10 de Distrowatch de Junio, me encontré con un SO No Linux en el top 10. TrueOS se encontraba en el puesto 7, y este Sistema Operativo no es una distribución GNU/Linux. TrueOS es la continuación de PCBSD, está basado en FreeBSD y utiliza el sistema de... JVare JVare jvareblog@gmail.com Administrator Soy un técnico de máquinas informáticas, que hace años que utiliza GNU/Linux, y que aprovecha este blog para explicar mis experiencias, sin olvidarme de los Manuales de Servicio, tan necesarios para la reparación, e incluir un poco de humor, viajes, etc. Jvare Blog

Me gusta: Me gusta Cargando...