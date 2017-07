Estaba revisando las webmaster tools de Google, y me saltó un error en la herramienta de comprobación de AMP, el sistema de aceleración de páginas para dispositivos móviles, en una entrada antigua del blog.

Resulta que se trataba de una entrada sobre el uso de las Distribuciones Linux en Junio del año 2009.

Hace años que no publico este tipo de entradas. Sin embargo he procurado sacar siempre una copia de pantalla de la web de Distrowatch, al principio de cada mes, con los valores de los últimos 30 días, para ver los puestos y valores de la popularidad en las distribuciones GNU/Linux.

Se me ocurrió entonces escribir este articulo recordando viejos tiempos y comparando los resultados de épocas tan dispares, han pasado ya 8 años, y ver las diferencias.

En Junio del año 2009 se acababa de lanzar Fedora 11, y eso hizo que durante ese mes ocupara el número 1.

Era una época en la que casi siempre el número 1 era ocupado por Ubuntu.

Faltaban todavía dos años para que llegase la época de Linux Mint, que una vez llegó al número 1 paso años en ese puesto, y todavía conserva el liderato en las distribuciones GNU/Linux mas populares de junio 2017.

Un aspecto para mi destacable es el número de visitantes de Distrowatch que muestra interés por cada una de las Distribuciones GNU/Linux.

Mientras que en Junio del año 2009 las 10 primeras sumaban un interés medio de 9.727 Hits, el pasado mes de Junio del año 2017 el número medio de Hits para las 10 primeras era de 14.179 un aumento de mas del 45%.

Otro detalle a destacar es que solo las 5 primeras de Junio de 2009 se mantienen en la lista de las 10 primeras en este año. Destacar por otro lado que Arch aparecía en aquel entonces y hoy quienes aparecen son sus derivadas Manjaro y Antergos.

La experiencia me enseñó que el interés mostrado por cada distribución, no era un valor en si mismo, y no coincidía con el uso que en realidad tenían.

Fue ese uno de los motivos que hicieron que dejase de publicarlos, pero ya que las circunstancias lo han querido y estamos en verano, me pareció un entretenimiento el comparar y compartir los resultados.

