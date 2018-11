Jvare blog cumple 11 años

Jvare Blog cumple 11 años y la realidad es que este año no ha sido muy productivo en cuanto a añadir nuevo material al blog. De hecho he borrado mas artículos de los que he añadido nuevos.

Pero no quería dejar sin celebrar esta fecha.

No voy a quejarme por la cantidad de visitas ni por la ausencia casi total de comentarios. La cosa está así y la acepto. Nos soy un gran escritor ni tengo grandes ideas. Simplemente pongo a disposición de quien lo quiera leer, lo que estos años he ido haciendo. Y porque creo que a algunas personas, quizá ahora pocas, algún contenido del Blog todavía les puede ser útil.

Durante este año, la mayor parte del tiempo que le he dedicado al blog, ha sido a corregir errores. Como indicaba mas arriba, he borrado muchos artículos que habían perdido totalmente el sentido después de tantos años y que lo único que hacían era que el blog fuese mas lento en la carga.

A mitad de año creo que todos los blogueros pasamos por la incertidumbre de como se iba a aplicar la nueva reglamentación del RGPD y como adaptarnos a ella. Han pasado ya varios meses y no está claro como nos afectará con el tiempo esa nueva reglamentación. Y se anuncian nuevas normas sobre propiedad intelectual que también nos pueden afectar.

Al final creo que la idea es concentrar de nuevo en unos pocos la producción de contenido. No me queda muy claro si los pequeños blog podremos seguir publicando sin problemas en un futuro.

También he eliminado, corregido y actualizado enlaces rotos en muchos artículos. También he tenido que ajustar las configuraciones del servidor para que cargara mejor el blog.

Durante bastantes meses el rendimiento del VPS que tengo en DigitalOcean no fue muy bueno y cada día en algún momento llegaba al 100 % de uso de la cpu. Esto hacia que por momentos el blog tardaba mucho en cargar o incluso no cargaba.

Por suerte desde el 20 de Septiembre el consumo de cpu pasó a estar en niveles normales y no he vuelto a tener problemas.

Y esto es todo, sigo adelante, no se cuando voy a escribir. ni cuanto. pero mientras las leyes lo permitan y algo de lo que está en el blog pueda ser útil, el blog de JVare seguirá estando en linea.

