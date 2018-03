Después de instalar Linux Mint y copiar los datos de una versión anterior, llega la hora de conseguir que funcionen el resto de periféricos que tenemos en casa. Hoy en día las impresoras llevan incluido escáner por lo que en la configuración hay que conseguir que además de imprimir funcione también el escáner.

Se pueden conectar a través de la conexión usb, pero las multifunción de Epson tienen la posibilidad de funcionar a través de la red wifi, lo que permite tenerlas en un lugar distinto a donde tengamos el ordenador.

Voy a explicar todos los pasos para instalar multifunción Epson en Linux Mint para hacerla funcionar a través de la red wifi.

En primer lugar descargamos e instalamos los drivers para imprimir

Antes de conectar la impresora instalamos los drivers.

El modelo que yo tengo es una Epson XP-235 de modo que lo primero que tenemos que hacer es acceder a la web de descargas:

http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/

Tal como se ve en la imagen tenemos un recuadro donde indicamos nuestro modelo, y otro para indicar el sistema operativo. En nuestro caso elegimos linux. A continuación nos aparecen los resultados en los que vemos 2 drivers para hacer funcionar la impresora y uno mas para hacer funcionar el escáner. Si no indicamos el sistema operativo nos saldrán todos los drivers disponibles. Pulsamos en “Download” el primer driver y se nos abre una nueva ventana en la que nos obliga a pulsar aceptar para desplegarse la zona de descargas. En ella debemos elegir el paquete deb que corresponda con nuestro equipo, ya sea 32 bits o 64 bits.

Si no lo sabemos abrimos una ventana de terminal escribiendo Ctr+Alt+t, y en ella escribimos:

$ uname -p 1 $ uname - p

La respuesta si es 64 bits, que es mi caso, es:

“x86_64”

Ahora podemos descargarlo o abrirlo directamente con el instalador de paquetes Gdebi. Puedes instalar Gdebi siguiendo estas instrucciones. Si no lo quieres instalar puedes utilizar el Gestor de Software de Linux Mint. Gdebi nos informa de que es necesario instalar paquetes para cumplir las dependencias necesarias para que funcione.

A Continuación instalamos el segundo driver para el funcionamiento de la impresora.

Como en el caso anterior pulsamos sobre “Download” y es necesario descender al final de la pagina y pulsar en aceptar la licencia para que se nos despliegue la pantalla con las opciones de ficheros para descargar.

Hay que descargar el paquete deb correspondiente a nuestro tipo de hardware Y lo mismo que hicimos cuando instalamos el driver anterior, podemos descargarlo a nuestro equipo y luego instalarlo, o directamente utilizar Gdebi para instalarlo inmediatamente.

Gdebi nos indica que tiene todas las dependencias satisfechas y podemos proceder a instalarlo.

En segundo lugar descargamos e instalamos los drivers para escanear

Por último pulsamos sobre “Download” en el driver para el escáner.

Una vez pulsamos en aceptar se nos despliega la pantalla de descargas en la que tenemos varios enlaces.

Tenemos que pulsar sobre el enlace a la página de descargas que nos llevará a la pagina del programa Image Scan V3

También tenemos un enlace para descargar un fichero PDF con las instrucciones para instalarlo.

Elegimos Linux Mint y vemos que existen versiones para Linux Mint 17 y Linux Mint 18. Elegimos la descarga de la versión correspondiente a nuestro sistema. Se nos descargará un fichero comprimido con la extensión .tar.gz

Una vez descargado, extraemos los ficheros que contiene en una carpeta. Veremos que incluye dos carpetas. Una llamada “core” y otra llamada “plugins”. Además lleva un fichero de nombre install.sh

Ahora según las instrucciones de su página de ayuda podemos utilizar dos formas de instalarlo:

A través del script con el comando:

./install.sh 1 . / install . sh

O instalando directamente los paquetes, en nuestro caso los .deb

El principal que se encuentra en la carpeta core

$ dpkg –install imagescan_3.35.0-1epson4linuxmint18_amd64.deb 1 $ dpkg – install imagescan_3 . 35.0 - 1epson4linuxmint18_amd64.deb

Y el plugin para la conexión a la red vía wiffi que se encuentra en la carpeta plugins

$ dpkg –install imagescan-plugin-networkscan_1.1.1-1epson4linuxmint18_amd64.deb 1 $ dpkg – install imagescan - plugin - networkscan_1 . 1.1 - 1epson4linuxmint18_amd64.deb

Como instalé yo los drivers del escáner

Otra opción es navegar hasta donde están alojados cada uno de los paquetes e instalarlos utilizando Gdebi.

En primer lugar para instalar ImageScan vamos a la carpeta core. En ella pulsamos sobre el fichero para que se abra con Gdebi y completamos la instalación.

Y a continuación el driver de red que se encuentra en la carpeta plugins. Hacemos lo mismo, pulsamos sobre el fichero para que se abra con Gdebi y completamos la instalación.

Con esto hemos finalizado de instalar los drivers para hacer funcionar la multifunción Epson en Linux Mint a través de la red wifi

Ahora encendemos e instalamos la impresora

Ahora es el momento de encender nuestra impresora y esperar a que esté conectada a nuestra red wifi.

Podemos verlo con la luz verde en el panel. Ahora buscamos en el menú Impresoras y cuando se nos abra vamos a pulsar en añadir impresora. En la siguiente pantalla desplegamos la opción de red, y ahí nos debe aparecer nuestra impresora con su dirección ip. Nos sale una pantalla con la impresora seleccionada y el tipo de conexión.

Pulsamos sobre “Adelante” para terminar la instalación. En la siguiente ventana podemos darle un nombre que la identifique.

Esto es importante si tenemos mas de una impresora configurada.

Para finalizar nos pregunta si queremos imprimir una hoja de prueba.

Podemos ver ya nuestra impresora lista y configurada como la impresora predeterminada.

La impresora multifunción Epson XP-235 está lista para imprimir.

Ahora instalamos nuestro escáner.

Lo siguiente es preparar el uso del escáner de la multifunción Epson XP-235 con nuestro Linux MInt.

Ahora ya tenemos disponible en nuestro menú el programa ImageScan. Cuando lo abrimos inicializa nuestro escáner y lo deja listo para su uso.

En mi caso he tenido un problema con el programa ImageScan que no he sabido como resolver y es que no me guarda los ficheros.

Para solucionar este problema he decidido utilizar el programa Xsane que ya conocía y que además se puede asociar al programa Gimp.

Para instalarlo podemos abrir una ventana de terminal escribiendo Ctr+Alt+t y en ella escribimos:

$ sudo apt install xsane 1 $ sudo apt install xsane

También podemos instalarlo con el Gestor de Software de Linux Mint.

Si tenemos mas de un scanner, o también lo hemos conectado por usb se nos abre un cuadro de dialogo para elegirlo. Una vez hecho esto se inicializa nuestro escáner y ya podemos utilizarlo.

Podemos escanear documentos o imágenes.

Xsane permite guardar los documentos en ficheros tipo PDF o Postscript. Las imágenes podemos guardarlas con extensión JPEG, PNG, PNM, o TIFF.

Xsane también sirve como origen para crear imágenes para el programa de edición Gimp. De esa forma podemos editarlas antes de guardarlas.

