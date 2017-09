Todos los años con ocasión de la Feria CeBit de Marzo se suele lanzar una versión de Knoppix, este año fue la versión 8, que está disponible solo con la Revista Linux-Magazin. Es en el mes de Septiembre cuando Klaus Knopper realiza el lanzamiento de la versión libre, y ya está disponible Knoppix 8.1 para descarga a través de bittorrent.

A través de este enlace podéis descargar el torrent correspondiente a la versión en inglés. Podéis encontrar a través de la web torrent.unix-ag.uni-kl.de/ los enlaces de descarga de todos los torrents, no solo de esta última versión, sino también de otras anteriores.

Para mi Knoppix no es una distribución gnu/linux cualquiera, no solo me parece un gran trabajo, sino que es una de las primeras que utilicé hace ya muchos años.

Incluso llegue a tenerla instalada en el disco duro con kde 3 y me trae muy buenos recuerdos.

En mis últimos años de trabajo, siempre llevaba un usb con una versión para poder arrancar cualquier equipo y hacer comprobaciones, así podía ver si lo que estaba fallando era el hardware o tenía un problema con el sistema operativo.

Al ver que estaba disponible Knoppix 8.1 la he descargado y lo primero que he comprobado es que la imagen .iso es ligeramente mas pequeña que la versión 7.7.1 pero supera los 4 Gb.

Como en las últimas versiones Knoppix 8.1 por defecto arranca con el escritorio lxde. Pero también incluye kde Plasma y Gnome en su versión 3.25.92. Al ver Gnome 3 en knoppix me he dado de cuenta del problema que es que los programas disponibles solamente estén por orden alfabético, y no estén agrupados en familias.

Incorpora el kernel 4.12.7 y utiliza la versión 1.19.3 de Xorg.

Están incluidos el explorador web Firefox en su versión 55 y también Chromiun en su versión 60. También incluye un enlace al explorador Tor, que se instala al pulsarlo por primera vez. También sigue incorporando una billetera de bitcoins, en este caso la Electrum Bitcoin Wallet.

Ahora que esta disponible Knoppix 8.1 podemos ver que sigue incorporando los programas para el diseño e impresión en 3D que comenzó con la versión Knoppix 7.6. Sigue estándo OpenScad – 3D construcción sin conocimientos de dibujo, Blender , Freecad, y ha desaparecido Slic3r.

Para saber todas las posibles configuraciones con las que se puede iniciar se puede obtener ayuda pulsando la tecla F3. Pero recordar que el teclado que viene por defecto no es el español y alguno de los caracteres que se necesita escribir no están en la misma posición que están en el teclado que estemos usando en español.

Para crear una memoria usb os recomiendo utilizar el propio script que incluye knoppix tal como os explicaba en:

y que sirve igual para esta nueva versión.

