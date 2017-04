Tras un correo de David Martínez director de la Revista Occam’s Razor (Navaja de Occam) me entero que continúan publicando, pero ahora en formato web desde la página http://papermint-designs.com/roor/, en donde roor es el acrónimo de Revista On-line Occam’s Razor. Pero como gran novedad, han decidido lanzar en formato PDF, como lo hacían en su primera etapa, la Revista Occam’s Razor nº 2 segunda etapa que se puede descargar de forma gratuita.

En este número la portada está dedicada a la ingeniería inversa, la estenografía y el reconocimiento de voz. Puedes descargarlo pulsando sobre la imagen.

Para desarrollar estos temas de portada, la Revista está dividida en 8 artículos de acuerdo al siguiente sumario:

Mensajes Clandestinos

CI2C Curso de Ingeniería Inversa para Chainiks. Parte I y II

Introducción al Hackeo de Routers. Puerto Serie

Conversaciones Cibernéticas

Nuestro Primer Polyglot

Compilación, Compilación Cruzada y ToolChains

Los Truquis de Occam’s

Como extra en este número y relacionado con el artículo “Nuestro Primer Polyglot” cuando descargamos el fichero PDF de la Revista también podemos extraer los fuentes y un pequeño programa en java con el comando $ unzip roor-N02. pdf como parte de los temas que se tratan sobre estenografía, o como ocultar datos en un fichero de imagen o en este caso un fichero pdf.

Revista On-line Occam’s Razor nº 1

Comenzaron con esta segunda etapa a principios del año 2016 y reunieron varios artículos, para crear el número 1 en el verano de ese mismo año, aunque en formato web y no en formato pdf. Podéis acceder a él pulsando sobre la imagen de la portada que se encuentra a continuación.

Aprovechando el lanzamiento de este nuevo número de Occam’s Razor he estado actualizando el post Revistas sobre linux y software libre, en el que tengo un listado por orden alfabético de numerosas revistas que se han publicado desde el año 2005 hasta la actualidad. Todavía no está totalmente actualizado pero tenéis disponibles mas de 70 números para descargaros.Ahí procuro que los enlaces de descarga sigan activos, aunque la mayoría ya no se actualizan, y han desaparecido las páginas web en las que fueron lanzadas. Pero si tenéis curiosidad, todavía se pueden leer interesantes artículos a pesar del paso de los años.

