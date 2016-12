La herramienta System Tap proporciona una infraestructura de software libre (GPL) para simplificar la recopilación de información sobre el sistema Linux en ejecución. He actualizado este artículo, publicado en el momento de la publicación del libro, porque el conocer que existe y se puede descargar de forma gratuita, puede resultar de interés a alguno de los lectores de blog.



Según la Wikipedia, System Tap:“Es un lenguaje de scripting y una herramienta para la instrumentación dinámica de los sistemas operativos de producción basados en kernel. Los administradores de sistemas pueden usar SystemTap para extraer, filtrar y resumir datos para permitir el diagnóstico de problemas complejos de funcionamiento o funcionales”.

En su desarrollo han contribuido entre otras, las grandes empresas que apoyan el kernel Linux: Red Hat, IBM, Intel, Hitachi, Oracle, y otros.

El primero en utilizarlo fue Red Hat en el año 2005. A día de hoy la versión estable disponible es la 3.0 que fue lanzada el 27 de Marzo de 2016.

En la actualidad está disponible para las distribuciones GNU/Linux mas importantes. Podéis encontrar mas información en este enlace.

Ibm(R) tiene a disposición de los desarrolladores del Kernel de Linux un libro sobre la herramienta de depuración System Tap. que fue publicado en el año 2009, y que se puede descargar de forma gratuita. Claro que como la mayoría de la documentación técnica está escrito en inglés.

Esta herramienta System Tap, permite hacer pruebas en cualquier lugar del kernel, y ejecutar cualquier tipo de código, para analizar el resultado y ver los posibles problemas.

System Tap:

Instrumenting The Linux Kernel for Analyzing Performance and Functional Problems

En los capítulos del libro los temas tratados son:

Chapter 1. Introduction

Chapter 2. SystemTap technical overview

Chapter 3. Installation

Chapter 4. Using SystemTap to analyze functional problems

Chapter 5. Using SystemTap to analyze performance problems

Chapter 6. Advanced topics and recommendations

Puede ser descargado desde la página de IBM Redbooks

En la propia página de System Tap existe un wiki en el que está disponible toda la información y documentación escrita por otros sobre la herramienta. También existe una pestaña donde se puede encontrar la documentación propia y las man pages.

Fuente

Br-linux.org

https://jvare.com/2016/12/27/libro-sobre-la-herramienta-system-tap/ https://i2.wp.com/jvare.com/wp-content/uploads/2009/01/systemtap-e1482863125186.jpg?fit=494%2C640&ssl=1 https://i2.wp.com/jvare.com/wp-content/uploads/2009/01/systemtap-e1482863125186.jpg?fit=150%2C150&ssl=1 GNU/Linux Revistas y Libros Kernel,linux,System tap La herramienta System Tap proporciona una infraestructura de software libre (GPL) para simplificar la recopilación de información sobre el sistema Linux en ejecución. He actualizado este artículo, publicado en el momento de la publicación del libro, porque el conocer que existe y se puede descargar de forma gratuita, puede... JVare JVare jvareblog@gmail.com Administrator Soy un técnico de máquinas informáticas, que hace años que utiliza GNU/Linux, y que aprovecha este blog para explicar mis experiencias, sin olvidarme de los Manuales de Servicio, tan necesarios para la reparación, e incluir un poco de humor, viajes, etc. Jvare Blog

Me gusta: Me gusta Cargando...