Si no has tenido la suerte de poder cambiar este año de pc y tu sistema operativo cada vez va mas lento, dale una nueva vida aprovechando estas fiestas e instalando una Distribución GNU/Linux como Xubuntu, Linux Mint, Ubuntu Mate, Puppy Linux, Minino, etc, que te permitan hacer la mayoría de las tareas de una forma mas rápida y segura.

Ya se, ya se, no hacen mas que decir que hay muchas variantes, que es difícil decidir cual elegir, y que al final con tanto follón es mejor quedarse como estás.

Pero no es necesario que saques tu antiguo sistema, porque seguramente tendrás mucho trabajo realizado que no quieras abandonar, pero esa nueva opción, tener una partición con un Sistema Operativo GNU/Linux, te permitirá no desesperar, por el hecho de que no hayas podido comprarte ese equipo nuevo, que te han dicho que vuela al realizar todas las tareas, pero que vale una cantidad de dinero que no tienes, y con el que solamente vas a realizar lo mismo que con el que tienes, pero te dicen que a una velocidad mayor.

Pasa unas felices fiestas, es lo que te deseo desde JVare Blog

Buen año 2017 con GNU/Linux

Haz feliz a tu pc con GNU/Linux, con Software Libre y recibe el 2017 con nuevos retos y aprovechando a tope el hardware que tienes. Porque si lo haces, conseguirás esa velocidad que solo te prometen cuando cambias a un hardware mucho mas potente.

Además esa decisión de posponer la compra de un pc te lo agradecerá la naturaleza, y romperás el ciclo del que tanto se habla con la obsolescencia programada, que en la mayoría de los casos, no es un hecho físico, sino un hecho psicológico a través de las necesidades creadas por el marketing de las empresas, y de las modificaciones de software que te obligan a tener una maquina mas potente para hacer las mismas tareas que realizas ahora.

https://jvare.com/2016/12/23/felices-fiestas-buen-ano-2017-gnulinux/ https://i2.wp.com/jvare.com/wp-content/uploads/2016/12/Buen-Año-2017-con-GNULinux.jpg?fit=420%2C315&ssl=1 https://i2.wp.com/jvare.com/wp-content/uploads/2016/12/Buen-Año-2017-con-GNULinux.jpg?fit=150%2C113&ssl=1 General GNU/Linux Felicitación Navideña,Feliz 2017,gnu linux,jvareblog Si no has tenido la suerte de poder cambiar este año de pc y tu sistema operativo cada vez va mas lento, dale una nueva vida aprovechando estas fiestas e instalando una Distribución GNU/Linux como Xubuntu, Linux Mint, Ubuntu Mate, Puppy Linux, Minino, etc, que te permitan hacer la... JVare JVare jvareblog@gmail.com Administrator Soy un técnico de máquinas informáticas, que hace años que utiliza GNU/Linux, y que aprovecha este blog para explicar mis experiencias, sin olvidarme de los Manuales de Servicio, tan necesarios para la reparación, e incluir un poco de humor, viajes, etc. Jvare Blog

Me gusta: Me gusta Cargando...