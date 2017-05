Muchas veces he tenido que buscar manuales de servicio para portátiles Toshiba para su reparación, y esta recopilación, que ha ido aumentando desde la primera vez que la escribí, me es muy útil para encontrar alguno de los que necesito. Espero que además pueda también ser útil a los lectores del blog, y espero seguir aumentando la lista, siempre que encuentre nueva información y tenga tiempo para añadirla.

Con las últimas incorporaciones a la lista esta está aumentando de tal manera que posiblemente, mas adelante, la divida en partes por modelos, haciendo entradas nuevas al blog, incorporando sobre todo los modelos de los últimos 10 años.

La lista sigue aumentando, de todos modos si en alguno de los enlaces no consigues el manual indicado por favor indícamelo para buscar otro que funcione.

He realizado nuevas incorporaciones al listado en Noviembre de 2016

He decidido darle un nuevo diseño, y aún manteniendo las webs en las que he encontrado esta magnifica y útil información, voy a unificar los enlaces por modelos, y ordenarlos de forma alfabética, para que sea mas fácil encontrar el que se busca, y mantenerlos todos juntos para que si necesitáis un manual, saber que si no está aquí de momento no he podido conseguirlo.

La web : http://www.elhvb.com/mobokive/edwin/laptops/Toshiba-ug/, tiene una recopilación muy buena de manuales aunque de modelos un poco antiguos, los manuales de usuario están a continuación y el resto esta en la lista conjunta.

También desde esta otra dirección web: http://www.irisvista.com/tech/ están disponibles instrucciones para desmontar y montar portátiles de las series Satellite, Tecra, Portege y Qosmio

En la web: http://www.notebook-manuals.com/manuals/TOSHIBA/ también tienen una lista de manuales disponibles, algunos de ellos está repetido, pero si alguno de los servidores está lento cuando lo necesitemos pues tenemos una alternativa.

1405.pdf

TOSHIBA TE2100

3000.pdf

TOSHIBA Qosmio models:

TOSHIBA Portege models:

TOSHIBA Satellite models:

TOSHIBA Satellite Pro models:

TOSHIBA Tecra models:

Y unos vídeos, el primero donde se ve como desmontar un Toshiba A200, y el segundo en el que vemos como desmontar un A665



En Internet no siempre es posible encontrar el manual completo que necesitamos, a veces solamente está disponible el despiece del equipo con sus correspondientes códigos de pieza, que también nos pueden ayudar en caso necesario.

Disasemble Toshiba Satellite 4060XCDT

Fuentes

http://www.laptoprepair101.com/

http://www.irisvista.com/tech/

http://www.notebook-manuals.com/

http://www.eserviceinfo.com

http://tech.nexicore.com/index.cfm

