IBM compra Red Hat

IBM compra Red Hat según puede leerse en el comunicado de esta última en su página. Red Hat puede ayudar a IBM en su plan de convertirse en líder en la nube híbrida que es hacía donde se dirige el entorno empresarial.

En el año 2009 ya IBM era uno de los candidatos a la compra de Sun. Al final fue Oracle quien la compró y el resultado para el Software Libre fue bastante malo.

IBM no es un desconocido dentro del mundo Linux. Es una de las grandes corporaciones de Software que lo apoya desde hace muchos años.

En los últimos años se han producido muchos cambios en el mundo de la informática. Muchos recuerdan a IBM como una empresa que fabricaba ordenadores y que inventó el IBM PC, ese equipo que dio origen a lo que muchos de nosotros hemos usado desde hace años, y que los mas jóvenes han dejado de usar por otros equipos que caben en la palma de la mano.

Pero IBM hace años que abandono ese entorno. Primero vendió el departamento de pc a la china Lenovo. Mas tarde vendió también el departamento de servidores basados en procesadores Intel, y por ultimo vendió el departamento de TPV a la japonesa Toshiba.

Hoy IBM solamente fabrica sus buques insignia los servidores Z, destinados a Bancos y grandes empresas y los servidores basados en los procesadores Power para grandes empresas y sistemas en la nube.

En los servidores Z IBM continua usando su propio sistema operativo OS. En todo el resto utiliza sobre todo las dos distribuciones Linux empresariales Red Hat y Suse. También tiene certificado a Ubuntu, pero Canonical es una empresa muy pequeña en un mundo de gigantes.

Con la compra de Red Hat por parte de IBM, lo primero que veo es una ventaja comparativa de Red Hat con respecto a las competidoras: Suse y Ubuntu.

A su vez IBM se garantiza tener un paquete completo bajo su control en el desarrollo que se está produciendo en el SaS (Software como Servicio) y el traslado que muchas empresas están haciendo hacía ahí.

Las grandes corporaciones suelen tener digestiones pesadas. IBM es una empresa muy grande (mas de 300.000 empleados en todo el mundo) con unas inercias increíbles y que suele asimilar con dificultad las incorporaciones. Esperemos que Red Hat siga como un ente separado, y que permita sumar productos a los de la propia IBM para presentarlos a las empresas como un todo. Eso será positivo, lo contrario puede ser un caos y una debacle. Para Red Hat y también para la propia IBM.

Con respecto a la comunidad no debería ser un gran trauma. Hay que pensar que muchos de los que colaboran en el kernel de Linux son ingenieros en plantilla de IBM y otros de Red Hat y no tiene por que cambiar nada. No hace mucho Red Hat aportó dinero para varios proyectos de la comunidad libre.

IBM hace años que intento cambiar entre sus empleados el uso de Microsoft Office por un clon de OpenOffice llamado Synfony. También obligó al uso de Firefox y otras pequeñas acciones que nos son fáciles a la hora de cambiar muchos años de uso y de costumbres de miles de empleados.

La suma de estas dos empresas seguramente será bueno para Linux pensado como un elemento que utilizan cada vez mas casi todos los servidores empresariales del mundo.

Lo que falta saber es si también será bueno para el Software Libre, según los principios que siempre nos recuerda Richard Stallman.

