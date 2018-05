Salió Xubuntu 18.04 Bionic Beaver hace pocos días con soporte durante 3 años. Pero si tienes instalado Xubuntu 16.04 y está funcionando bien te recomiendo que no actualices todavía y esperes al menos a que salga Xubuntu 18.04.1.

Xubuntu 16.04 que salió también con soporte para 3 años seguirá teniendo actualizaciones hasta el año 2019. Puedes ver como personalizar Xubuntu en Utilidades imprescindibles para Xubuntu.

Después de Lubuntu, Xubuntu con su escritorio xfce es la que menor consumo de memoria tiene, por lo que es bueno para equipos que tienen unos años y en los que no es posible ampliar la memoria por encima de los 2 Gb.

Después de iniciar el sistema el consumo de memoria es solamente de 235 Mb. Este consumo aumenta hasta 264 Mb cuando está instalado y activado el controlador Nvidia. La versión de escritorio Xfce sigue siendo la misma la 4.12 y el aspecto, salvo el fondo de pantalla, también es el mismo.

Novedades de Xubuntu 18.04

La versión del kernel que incorpora es la 4.15.20.

También ha incorporado algunas aplicaciones de Mate para sustituir las de Gnome 3. Utiliza la Calculadora de Mate y también el gestor de archivadores Emgrampa. Incorpora LibreOffice 6 y el visor de documentos ha sido sustituido por Atril.

Mientras que Xubuntu 16.04.4 con el kernel 4.4.0-122 no es vulnerable a las dos variantes de Spectre ni a Meltdown no ocurre lo mismo en Xubuntu 18.04.

Al pasar Spectre & Meltdown Checker, la herramienta para comprobar los famosos problemas de seguridad aparece vulnerable a Meltdown.

Conclusiones

Después de ver todo esto no creo que compense hacer una actualización. Incluso a pesar de ser un lanzamiento final no me parece que esté tan bien acabado como el último lanzamiento de Xubuntu 16.04.4.

A mayores indicar que después de la instalación me funcionó todo bien. Como tengo una tarjeta Nvidia decidí instalar el driver propietario y también funcionó sin problemas.

Pero cuando quise desactivar el driver de Nvidia y volver a driver libre, no pude recuperar la configuración de vídeo tal como estaba al finalizar la instalación.

