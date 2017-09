Dell ha creado a lo largo de su historia una gama muy amplia de portátiles, entre los que se encuentran los de la serie Inspiron, dedicada fundamentalmente para el uso general, y en especial para particulares y pequeños negocios, y según el modelo y características, tienen unos precios ajustados.

Los portátiles de Dell llevan una partición oculta en el disco duro con un software de diagnósticos, al que se puede acceder pulsando en el momento de arrancar la tecla F12. Si al hacerlo no se puede acceder, puede ocurrir que se haya formateado el disco y borrado completamente, o que esté el disco averiado, para comprobarlo también se puede arrancar con una distribución GNU/Linux cualquiera instalada en una memoria USB, desde la cual poder ver si se tiene acceso a las particiones del disco duro.

Códigos de error sonoros

También existen unas señales en el momento de arrancar a través de sonidos, que nos indican la causa de la avería, cuando el portátil no muestra imagen en el momento de pulsar el botón de encendido. Estas indicaciones en algunos de los modelos de portátiles Dell Inspiron son las siguientes:

1 bip……………..BIOS ROM comprobación en curso o fallo de la placa del sistema, cubre daños en el BIOS o error en memoria ROM

2 bips……………No se ha detectado memoria RAM. No están instalados los módulos de memoria, o no hacen contacto.

3 bips……………Chipset Error (North and South Bridge Chipset, DMA/IMR/ Timer Error) , Time-Of-Day Clock test failure , Gate A20 failure , Super I/O chip failure , Keyboard controller test failure System board failure

4 bips…………..Error de lectura/escritura en la memoria RAM. Modulo de memoria RAM defectuoso.

5 bips…………..Fallo en la alimentación del reloj interno del equipo. Pila del reloj agotada, hay que sustituir la pila de 3v, que mantiene la configuración del equipo.

6 bips…………..Fallo en el test de comprobación de Video. Avería en la tarjeta de vídeo.

7 bips…………..Fallo en el test de la cache de la CPU. Fallo en el Procesador, o conexiones del Procesador.

A continuación un listado ordenado por modelo, para acceder de forma directa a los manuales de hardware de los portátiles Dell Inspiron con pantalla de 14 pulgadas, para que sea fácil encontrar el enlace gratuito a la descarga del manual técnico que se necesita.

La mayoría son manuales en inglés, pero cuando Dell ha creado el manual técnico es español, el enlace será a la versión en castellano.

Ultima actualización en Abril del 2017

Listado Manuales Servicio Inspiron de 14 pulgadas

La web oficial de Dell™ desde donde poder conseguir todos los manuales, no solamente los de servicio, está en este enlace.

Estos enlaces son para facilitar el conocimiento y poner a disposición de todos, los recursos que existen en la web, y no puedo garantizar que los manuales estén completos, o permanentemente disponibles. Si alguno de los enlaces no funciona, por favor indícamelo en los comentarios y lo solucionaré lo antes posible.

Si considera que con alguno de los enlaces, perjudico sus derechos de autor, puede enviarme un correo electrónico, y será retirado.

