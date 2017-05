En esta ocasión os presento un recopilatorio de enlaces para descargar los Manuales de Servicio para los portátiles Dell™ Latitude™ de la serie E. Siempre que están disponibles los enlaces a los manuales de los portátiles Dell Latitude Exxx estarán en español, aunque no siempre esto es posible ya que Dell no los ha creado.

Poco a poco iré incorporando los enlaces a todos los modelos, para que quien este interesado en localizar los Manuales de Servicio portátiles Dell Latitude Exxx, pueda fácilmente encontrarlos, y también información sobre los síntomas de error en el momento del arranque. En la última actualización de la lista en Septiembre de 2016 he incorporado, en algunos modelos, el enlace directo para la descarga de los drivers desde la página oficial de Dell.



Recordar que en todos los portátiles Dell Latitude se puede efectuar un análisis del equipo, entrando en los diagnósticos que incorporan en una partición oculta, y para entrar en ellos solamente hay que pulsar la tecla F12 en el momento de encenderlo, y también en algunos modelos la tecla Fn.. También es posible entrar en la aplicación de configuración, o entrada en la BIOS, pulsando en el momento de encender la tecla F2.

En algunos modelos cuando ni siquiera llega a arrancar, a través de un código de luces de los leds del equipo, podemos conocer que es lo que está fallando.

Aquí os muestro los códigos del modelo Dell Latitude E7240. Si os descargáis el manual correspondiente a vuestro portátil, podréis comprobar si coinciden con los de vuestro modelo.

Códigos de error de portátil Latitude E7240 con la iluminación de los leds

Led de almacenamiento Led de encendido Led de conexión inalámbrica Descripción del fallo Parpadeando Fijo Fijo Posible error en el procesador Fijo Parpadeando Fijo Los módulos de memoria se han detectado pero se ha producido un error. Parpadeando Parpadeando Parpadeando Se ha producido un error en la placa base. Parpadeando Parpadeando Fijo Se ha producido un posible error en la tarjeta gráfica o de vídeo. Parpadeando Parpadeando Apagado El sistema ha fallado durante la inicialización de la unidad de disco duro o bien durante la inicialización de la ROM opcional. Parpadeando Apagado Parpadeando La controladora USB ha encontrado un problema durante la inicialización. Fijo Parpadeando Parpadeando No hay ningún módulo de memoria instalado/detectado. Parpadeando Fijo Parpadeando La pantalla ha detectado un problema durante la inicialización. Apagado Parpadeando Parpadeando El módem está impidiendo que el sistema complete el POST. Apagado Parpadeando Apagado La memoria no se puede inicializar o no se admite.

También os puede ser útil esta web que tiene repuestos de equipos Dell, en donde podréis comprobar si la pieza que necesitáis tiene un precio adecuado para efectuar la reparación de vuestro equipo.

Estos enlaces son para facilitar el conocimiento y poner a disposición de todos, los recursos que existen en la web, y no puedo garantizar que los manuales estén completos, o permanentemente disponibles, pero si alguno de los enlaces no funciona y me lo comunicas a través de los comentarios intentaré solucionarlo.

Si considera que con alguno de los enlaces, perjudico sus derechos de autor, puede enviarme un correo electrónico y será retirado.

La web oficial de Dell™ desde donde poder conseguir todos los manuales, no solamente los de servicio, está en este enlace.

Manual de Servicio para portátil Latitude E4200

Manual de Servicio para portátil Latitude E4300

Manual de Servicio para portátil Latitude E4310

Manual de Servicio para portátil Latitude E5250. Página de descarga de drivers.

Manual de Servicio para portátil Latitude E5270. Página de descarga de drivers.

Manual de Servicio para portátil Latitude E5400

Manual de Servicio para portátil Latitude E5410

Manual de Servicio portátil Dell Latitude E5420

Manual de Servicio portátil Dell Latitude E5420M. Página de descarga de drivers.

Manual de Servicio portátil Dell Latitude E5430. Página de descarga de drivers.

Manual de Servicio portátil Dell Latitude E5440

Manual de Servicio portátil Dell Latitude E5450. Página de descarga de drivers.

Manual de Servicio portátil Dell Latitude E5470. Página de descarga de drivers. Este modelo incluye versión con Sistema Operativo Ubuntu tal como podemos ver en la guía de inicio rápido.

Manual de Servicio para portátil Latitude E5500

Manual de Servicio para portátil Latitude E5510

Manual de Servicio para portátil Latitude E5520

Manual de Servicio para portátil Latitude E5520M

Manual de Servicio para portátil Latitude E5530. Página de descarga de drivers.

Manual de Servicio portátil Dell Latitude E5540

Manual de Servicio para portátil Latitude E5550. Página de descarga de drivers.

Manual de Servicio para portátil Latitude E5570. Página de descarga de drivers. Este modelo incluye versión con Sistema Opertivo Ubuntu tal como podemos ver en la guía de inicio rápido.

Manual de Servicio portátil Dell Latitude E6220

Manual de Servicio portátil Dell Latitude E6230

Manual de Servicio portátil Dell Latitude E6320

Manual de Servicio portátil Dell Latitude E6330

Manual de Servicio para portátil Latitude E6400

Manual de Servicio para portátil Latitude E6400 XFR

Manual de Servicio para portátil Latitude E6410

Manual de Servicio para portátil Latitude E6420

Manual de Servicio para portátil Latitude E6430

Manual de Servicio en español del Latitude E6430s

Manual de Servicio para portátil Latitude E6440

Manual de Servicio para portátil Latitude E6500

Manual de Servicio para portátil Latitude E6510

Manual de Servicio para portátil Latitude E6520

Manual de Servicio para portátil Latitude E6530

Manual de Servicio para portátil Latitude E6540

Manual de Servicio para portátil Latitude E7240

Manual de Servicio en español del Latitude E7250

Manual de Servicio en español del Latitude E7270

Manual de Servicio para portátil Latitude E7440

Manual de Servicio en español del Latitude E7450

Manual de Servicio en español del Latitude E7470

