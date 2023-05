Activar Ubuntu Pro en un VPS

Tengo el blog desde hace años en un VPS en Digital Ocean con Ubuntu server, y por vagancia y aplicando el principio “si funciona no lo toques” no tengo ganas de hacerle cambios.

Por lo que me he llevado una alegría al enterarme que Ubuntu ampliaba el soporte de actualizaciones a 10 años, activando Ubuntu Pro. Esto me viene bien, pues la versión que tengo de Ubuntu es la 18,04, que termina el soporte este mes.

Por este motivo he investigado como activar Ubuntu Pro en el VPS, puesto que hasta cinco maquinas es gratis.

Para activar Ubuntu Pro es necesario estar registrado en Ubuntu One, o realizar un nuevo registro.

Una vez que nos identificamos podemos ver la información de que tenemos la posibilidad de añadir soporte de actualizaciones a un total de 5 maquinas de forma gratuita a través de la introducción del Token que se nos facilita en la página.

Veremos que todavía no tenemos ningún token activo.

Ahora podemos conectarnos a nuestro VPS y efectuamos en primer lugar una comprobación de que está actualizado con los comandos:

sudo apt update

sudo apt upgrade

A continuación comprobamos que tenemos instalado, o lo instalamos el paquete ubuntu-advantage-tools con el comando

sudo apt install ubuntu-advantage-tools

Ahora introducimos el siguiente comando con nuestro token:

sudo pro attach TOKEN

Veremos que comienza el proceso de instalación y finalmente dará una lista de las opciones de actualización disponibles.

Ya solamente nos falta volver a realizar la actualización de los paquetes con los comandos

sudo apt update

sudo apt upgrade.

Con esto nos evitamos la presión de actualizar o instalar y configurar de nuevo nuestro VPS, manteniendo las actualizaciones de seguridad durante otros 5 años.