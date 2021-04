Nuevos lanzamientos de knoppix en 2021

Como todos los años en estas fechas Klaus Knopper ha lanzado su nueva versión de Knoppix para la Revista Linux Magazine alemana.

La Revista Linux Magazine presenta en exclusiva con su número de Abril: Knoppix 9.2

Knoppix fue presentado por primera vez en el Atlanta Linux Showcase en el año 2000 y desde esa fecha su mantenedor ha lanzado una versión casi todos los años al menos una vez.

Desde el principio su innovación fue el poder ejecutar un sistema operativo GNU/Linux sin necesidad de ser instalado. Puede funcionar directamente desde un DVD, CD, memoria flash USB, o incluso completamente configurado por red.

Esa posibilidad de funcionar sin instalación lo hizo muy popular para la recuperación de equipos con fallos, pues su mantenedor Klaus Knopper incluyó varias herramientas de recuperación, y a partir de knoppix surgieron otros proyectos dedicados a la tarea de recuperación.

Knoppix está basado en Debian. En este caso en Bullseye e incluye algunos paquetes de Debian/unstable para un mejor funcionamiento gráfico. El kernel es 5,10 e incluye Xorg 7,7.

El entorno gráfico por defecto sigue siendo LXDE, aunque también está disponible KDE 5 y Gnome3. En esta versión incluye como novedad el escritorio XFCE4.

La lista de software es muy amplia con programas dedicados a: oficina, matemáticas, edición de vídeo, edición de imagen, edición 3D, software, programación,…

Pero para nosotros, que no tenemos acceso a la Revista y por tanto al DVD con Knoppix 9.2, acaba de salir también la versión Knoppix 9.1 que se puede descargar libremente desde la página de descargas de Knoppix.

Ya la he descargado y si la quimio no me jode mucho, intentaré probarla y escribir algo por aquí.

