Modificación de fstab permite acceder como root en Linux Mint

Estoy usando Linux Mint 18.3 y tengo la partición raiz en un disco ssd y la partición /home en un disco hdd.

Como el escritorio se queda congelado cuando estoy un rato sin usar el equipo he buscado configuraciones para utilizar disco ssd con distribuciones gnu/linux y en concreto con Linux Mint.

Entre las modificaciones que se proponen está la de modificar el fichero fstab para cambiar el montaje de los ficheros temporales.

Puse unas lineas al final del fichero fstab que comenzaban por tmpfs .

Una vez hechas esas modificaciones la partición no inicia correctamente al modo gráfico.

Pero o sorpresa, el sistema entra en modo emergencia y me permite ver el error en el journalctl o ejecutar varios comandos de systemctl o pulsando intro entro como administrador en el equipo sin necesidad de introducir ninguna contraseña.

Fallo de seguridad clamoroso

Estamos ante un fallo de seguridad clamoroso que por un fallo del sistema, cualquiera pueda acceder a toda la información del equipo. En mi caso se salvan los datos personales pues mi directorio personal esta cifrado.

Pero se pueden ver los listados de archivos en todos los directorios del sistema.

Además podemos modificar cualquiera de ellos con un editor como nano. Por ejemplo el fichero fstab en el que había añadido las lineas que han provocado el problema.

Supongo que el problema incluye a todos los equipos que tengan instalada una distribución gnu/linux basada en Ubuntu, pero no lo puedo asegurar.

Se trata de un trabajo par los expertos de seguridad. Yo aquí solo expongo lo que me ha ocurrido y la sorpresa que me he llevado.

Me gusta: Me gusta Cargando...