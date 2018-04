Si has llegado hasta aquí es porque intentabas ver una entrada que ya está borrada. El motivo es que he estado limpiando el Blog de entradas sin interés para que sea mas rápido.

Esta va a ser una entrada a la que se van a dirigir las entradas que he eliminado del blog.

La decisión también está motivada porque creo que esas entradas, publicadas hace muchos años, ya no aportaban nada interesante.

He aprovechado la Semana Santa para iniciar el trabajo. En un primer momento pensé en una única entrada.

A medida que he ido haciendo la limpieza he visto que solo una no es suficiente y continuaré en otra mas adelante.

Puedes acceder a la Página principal, o utilizar el menú de búsquedas para comprobar si he escrito algo sobre el tema que buscas.

A continuación voy a crear un listado con las entradas borradas. En él aparece el título y un pequeño resumen del tema tratado.

Van ordenadas por años y meses

Año 2007

Ubuntu Gutsy 7.10 en placa Gigabyte. Publicada el 2 de Noviembre de 2007

Tengo una placa Gigabyte que tiene en placa una controladora Raid IDE de la modelo ITE 8212 que puede ser usada como controladora IDE para cuatro dispositivos.

En cuanto empezaba a cargar el Live CD se bloqueaba el pc. La solución: deshabilitar en la BIOS la controladora RAID.

Cuando linux no arranca. Publicada el 7 de Noviembre de 2007

En las antiguas versiones de Ubuntu y Knoppix al efectuar la instalación daba la posibilidad de crear un disquete de arranque. Este servía para arrancar cuando fallaba el boot del disco.

La seguridad en mi pc con Linux. Publicada el 9 de Diciembre de 2007

Recomendaba usar un usuario que aunque alguien intente instalar algo, en mi ordenador, ni siquiera yo por un error pueda aceptarlo.

Ubuntu Gutsy 7.10 con Ubuntu Studio. Publicada el 10 de Diciembre de 2007

Probando Ubuntu Studio en Ubuntu Gutsy en la que tengo activado compiz la estabilidad del modo gráfico es mala. Resulta que el driver de Nvidia era la versión 100.14.19 y según la web de Nvidia, el nuevo driver versión 100.14.23 solucionaba los problemas.

Ubuntu media center. Publicada el 21 de Diciembre de 2007

Se daba acceso a un manual, que ya no está disponible, para convertir Ubuntu en un media center.

Temporizador para Ubuntu. Publicada el 27 de Diciembre de 2007

Hablaba del temporizador timer-applet que podéis ver en el blog Entre tuxes y pepinos.

Año 2008 Enero

Problemas con actualización Xserver-xorg-core en Gutsy. Publicada el 19 de Enero de 2008

Se solucionó abriendo una consola con ctl+alt+f1, usuario y contraseña. Se para la ejecución gráfica con

$ sudo /etc/init.d/./gdm stop

Se instala el nuevo driver

$ sudo sh NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1.run

Al terminar arrancamos de nuevo el modo gráfico

$ sudo /etc/init.d/./gdm start

Nostalgia de los viejos lectores de código de barras. Publicada el 23 de Enero de 2008

Parecía que con la aparición de los RFID los códigos de barras desaparecerían. 10 años después los lectores de código de barras siguen teniendo uso.

Informatico, calcula tu salario en USA. Publicada el 29 de Enero de 2008

Afortunadamente la página no se actualizó porque si era triste hacer la comparación en el año 2007, hoy sería peor.

Año 2008 Febrero

Vídeo de como montar un PC. Publicado el 14 de Febrero de 2008

Ya nos están disponibles los vídeos.

Ubuntu 8.10 se llama Intrepid Ibex. Publicada el 21 de Febrero de 2008

Ese fue el nombre elegido para Ubuntu 8.10 cuya prioridad era el funcionamiento de las conexiones inalámbricas.

Ubuntu 8.04 Hardy Heron Alpha5 disponible para descarga. Publicada el 23 de Febrero de 2008

Año 2008 Marzo

Se anuncia la versión 5.3.1 de Knoppix. Publicada el 17 de Marzo de 2008

Ubuntu 8.04 Hardy Heron Beta, disponible para descarga. Publicada el 22 de Marzo de 2008

Applet predición Metereologica en España, para el panel de Gnome. Publicada el 23 de Marzo de 2008

Permitía añadir la predicción meteorológica facilitada por la AEMET al panel del escritorio Gnome.

Amazon presenta programa para descarga de mp3 con Linux. Publicada el 25 de Marzo de 2008

Amazon lanzaba un programa que se debía instalar en equipos linux antes de realizar la compra de música.

Knoppix 5.3.1 disponible para descarga. Publicada el 28 de Marzo de 2008

Año 2008 Abril

Página web para promocionar GNU/Linux. Publicada el 17 de Abril de 2008

Por GNU/Linux Matters se lanzaba la web GetGNULinux.org que estaba disponible entre otros idiomas en español.

Ubuntu 8.04 Hardy Heron Release Candidate, disponible. Publicada el 18 de Abril de 2008

Incluía GNOME 2.22.1, Linux kernel 2.6.24, Xorg 7.3 y Firefox 3 Beta 5.

Año 2008 Mayo

Ganar un Ipod si no tienes virus en el pc. Publicada el 9 de Mayo de 2008

Una empresa de antivirus no indicaba que si tenías Linux aunque no tuvieses virus no podías participar.

Linux Splashtop integrado en placas base ASUS. Publicada el 17 de Mayo de 2008

Asus lo comercializa con el nombre ASUS Express Gate, y anuncia la posibilidad de navegar por Internet en 5 segundos sin tener que arrancar Windows.

Indice de paginas con noticias relacionadas con Linux: “Linuxurls.com”. Publicada el 21 de Mayo de 2008

La web Linuxurls.com ya no está disponible.

Los usuarios de verdad. Publicada el 21 de Mayo de 2008

Basado en el articulo de Mundo Geek

Año 2008 Junio

Como recuperarse tras fallo de Grub en Linux. Publicada el 8 de Junio de 2008

Cuando un disquete podía utilizarse para arrancar gnu/linux. Puedes todavía descargar la imagen de disquete desde: http://www.mediafire.com/?fobtyt1wet1. Para crearlo: $ dd if=DisqueteGrub.img of=/dev/fd0 bs=512 count=2880

Firefox 3 el 17 de Junio. Publicada el 12 de Junio de 2008

Participaba en la campaña para hacer que Firefox 3 alcanzase el record de descargas.

Firefox 3, 8 millones de descargas en 24 Horas. Publicada el 18 de Junio de 2008

Ubuntu Hardy Heron 8.04.1 para el 3 de Julio. Publicada el 25 de Junio de 2008

Ubuntu Intrepid Ibex Alpha 1 disponible. Publicada el 28 de Junio de 2008

Año 2008 Julio

Ubuntu Intrepid Ibex Alpha 2 disponible. Publicada el 12 de Julio de 2008

Ubuntu Intrepid Ibex Alpha 3 disponible. Publicada el 26 de Julio de 2008

Año 2008 Agosto

Peticiones del DVD promocional desbordan a OpenSuse. Publicada el 9 de Agosto de 2008

Las peticiones de DVD promocionales de su versión 11 fueron tantas que tuvieron que suspender el servicio.

Ubuntu Intrepid Ibex Alpha 4 disponible. Publicada el 14 de Agosto de 2008

Año 2008 Septiembre

Ubuntu Intrepid Ibex Alpha 5 disponible. Publicada el 7 de Septiembre de 2008

El nombre de Ubuntu 9.04 será Jaunty Jackalope. Publicada el 9 de Septiembre de 2008

Propuesta para wallpaper de Jaunty. Publicada el 11 de Septiembre de 2008

Ubuntu Intrepid Ibex Alpha 6 disponible. Publicada el 19 de Septiembre de 2008

Gnome 2.24 ya está en la beta de Ubuntu Intrepid Ibex. Publicada el 28 de Septiembre de 2008

Año 2008 Octubre

Enlaces interesantes de la semana. Publicada el 19 de Octubre de 2008

Disponible la RC de Ubuntu Intrepid Ibex. Publicada el 25 de Octubre de 2008

Enlaces interesantes semana 43 del 2008. Publicada el 26 de Octubre de 2008

Año 2008 Noviembre

Gil utilizando Kyte. Publicada el 14 de Noviembre de 2008

Comienza el camino de Ubuntu Jaunty. Publicada el 27 de Noviembre de 2008

Enlaces interesantes semana 48. Publicada el 29 de Noviembre de 2008

Año 2008 Diciembre

Enlaces interesantes de la semana 49. Publicada el 8 de Diciembre de 2008

Año 2009 Enero

El anuncio de la versión preliminar de Chrome 2.0, permite pensar que tendrá versión de Linux. Publicada el 13 de Enero de 2009

Se anunciaba el abandono de la biblioteca WinHTTP, que era uno de los problemas para portarlo a los sistemas operativos Linux y Mac y la adopción de una biblioteca propia.

La Alpha 3 de Ubuntu Jaunty Jackalope con sistema de ficheros Ext4. Publicada el 13 de Enero de 2009

Se anunciaba la incorporación del sistema de ficheros Ext4. En una prueba de rendimiento de Phoronix con Ubuntu 9.04 y el sistema de ficheros Ext4 destaca en la IOzone, la prueba que escribe un fichero de gran tamaño.

Descarga libre de E-books de IT. Publicada el 22 de Enero de 2009

La web Free It E-books ya no está disponible

Red Panal para compartir música. Publicada el 27 de Enero de 2009

El sitio http://www.redpanal.com para compartir música ya no está disponible

Año 2009 Febrero

Karmic Koala será el nombre de Ubuntu 9.10. Publicada el 20 de Febrero de 2009

Lanzada la Alpha 5 de Ubuntu Jaunty Jackalope. Publicada el 28 de Febrero de 2009

Año 2009 Marzo

Knoppix 6.1 disponible en torrent para descarga. Publicada el 5 de Marzo de 2009

Lanzada la Alpha 6 de Ubuntu Jaunty. Publicada el 13 de Marzo de 2009

Rumores de compra de Sun por parte de IBM. Publicada el 20 de Marzo de 2009

No se confirmó y fue Oracle el comprador. Los proyectos de Open Source como OpenOffice.org, Virtual Box o My SQL que son muy utilizados en Linux, creo que tuvieron un recorrido peor que el que hubiesen tenido si IBM fuese el comprador.

Mandriva ayuda a portar K3b a KDE 4. Publicada el 25 de Marzo de 2009

Mandriva anuncia que ha puesto a dos de su equipo de ingenieros a trabajar con Sebastian Trueg.

Lanzada la Beta de Ubuntu Jaunty. Publicada el 27 de Marzo de 2009

Año 2009 Abril

Youtube cuanto mas exito… mas perdidas. Publicada el 15 de Abril de 2009

Google ha conseguido rentabilizar Youtube entre otros motivos por el abaratamiento en la conexión y almacenamiento de datos.

Lanzamiento oficial de Cooliris para Linux. Publicada el 15 de Abril de 2009

La herramienta Cooliris para visualizar imágenes, que utilizaba Adobe Flash, ya no existe.

Año 2009 Mayo

El día 13 se presenta un netbook con Linux por 130 Euros. Publicada el 9 de Mayo de 2009

No tuvo éxito el proyecto de ordenador barato chino con linux.

Campaña para promover Google Talk para Linux. Publicada el 9 de Mayo de 2009

Presentado el mini-pc Gyy. Publicada el 14 de Mayo de 2009

Equipo fabricado en China, con Software gnu/linux con un precio de 130 euros. La empresa desapareció al poco tiempo.

Año 2009 Junio

Ubuntu 9.10 incluirá Grub2. Publicada el 10 de Junio de 2009

Lanzada la Alpha 2 de Ubuntu karmic Koala. Publicada el 12 de Junio de 2009

Año 2009 Agosto

Lanzada la Alpha 4 de Ubuntu Karmic. Publicada el 13 de Agosto de 2009

Año 2009 Octubre

Ver hasta que punto está actualizada una Distribución Linux. Publicada el 26 de Octubre de 2009

Recurso ya no disponible

Descarga gratuita de los números atrasados de Linux+. Publicada el 28 de Octubre de 2009

Ya no está disponible la web para realizar la descarga.

Año 2009 Noviembre

Enlaces a soluciones de hardware con Linux. Publicada el 10 de Noviembre de 2009

Llegará Canonical a vender música en poco tiempo. Publicada el 18 de Noviembre de 2009

La existencia de Ubuntu One Music Store dio pié a pensar que lo haría en alianza con Amazon.

Enlaces de la semana 47 del 2009. Publicada el 21 de Noviembre de 2009

Año 2009 Diciembre

Linux+ de diciembre anuncia un regalo. Publicada el 13 de Diciembre de 2009

Ya no está disponible

