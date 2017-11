Diez años no son nada en una vida, pero cuantas cosas se viven en ese tiempo. Cuando empecé con el blog estaba todavía trabajando, y ahora se cumplen 10 años de Jvare Blog. En aquel momento no se me ocurrió un nombre mejor y así quedó.

Mi trabajo de técnico de maquinas informáticas suponía que conseguir los manuales técnicos era una necesidad y una dificultad al mismo tiempo. Pensar que hubo tiempos en que llevaba en el coche una caja llena de ellos. Por ese motivo pensé que el blog podía usarlo para incorporar toda la información que fuese encontrando.

Pero por otro lado hacía apenas 2 años que utilizaba gnu/linux y necesitaba de mucha ayuda para hacer funcionar las distribuciones que usaba en aquel momento. Y me pareció que compartir las soluciones que encontraba también era una buena cosa.

Un recuerdo para los primeros Linex, Knoppix, y por fin Ubuntu que fueron las primeras que usé.

Gracias a archive.org todavía se puede ver el aspecto que tenía el blog en aquellos primeros días.

El subtitulo del blog en aquella época creo que era suficientemente expresivo:

Los que reparamos maquinas informáticas no somos informáticos

Es básico que quede claro que he sido y soy un usuario de gnu/linux, sin ningún conocimiento de programación. Por ese motivo las entradas referidas a soluciones a problemas, siempre han intentado estar hechas desde el punto mas sencillo posible.

Durante años tanto en casa como en el trabajo alternaba el uso de varios sistemas operativos. Sin embargo en los últimos años he pasado a usar en exclusiva equipos con gnu/linux. Sin embargo rara vez me surge ocasión de escribir sobre como solucionar problemas de uso, porque no los tengo.

Solo cuando necesito actualizar algún equipo a una versión nueva es el momento de escribir sobre las novedades de instalación de alguno de los programas que uso.

La ventaja de ser un blog personal es que en cada momento puedo elegir los temas sobre los que escribir. A lo largo del tiempo también he añadido el humor, los viajes, revistas …..

A estas alturas ya no siento presión por escribir porque estén esperando mis artículos.10 años y 1000 entradas me permiten ver esto con tranquilidad. Mientras el blog tenga visitas y yo pueda mantenerlo creo que seguiré en la brecha.

Cuando tengo algo que aportar y consigo completarlo a mi gusto lo publico. También a veces quedan sin publicar porque comienzo a escribir pero no encuentro la forma de finalizarlos en tiempo, o ya se ha publicado sobre el tema y sería repetir lo mismo.

