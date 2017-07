A medida que he ido actualizando el post Manuales de Servicio de portátiles Acer Aspire, este se ha hecho mas pesado y tarda mas en cargar. Por este motivo he decidido crear este post que es una derivación de aquel, de tal forma que aquí irán los enlaces a los manuales de los portátiles Acer Aspire One, que voy a quitar de allí.

En primer lugar indicaros, que si lo que estás buscando es el manual de usuario en español, o algún driver para tu portátil Acer Aspire One, puedes encontrarlo en la página de soporte de Acer en español en: https://www.acer.com/ac/es/ES/content/support.

Los Aspire One son equipos de la gama denominada Netbook, y su pantalla suele estar por debajo de las 14 pulgadas, para que sean cómodos y manejables de usar en cualquier lugar. Sin embargo debido a la falta de espacio, suelen tener un diseño que dificulta tareas básicas como son un cambio de disco, o un aumento de memoria.

En algunos modelos de Acer Aspire One, el modulo SoDimm libre, está situado en la parte inferior de la placa, por lo que es necesario desmontarlo casi completamente para poder aumentar la memoria.

Estos detalles hacen que poder leer los Manuales de Servicio, donde se detalla la forma de desmontar los componentes, sean de gran utilidad.

También existen vídeos en Youtube donde poder ver la forma de desmontar algunos modelos.

Como ejemplo os dejo el siguiente en el que podéis ver como aumentar la memoria o cambiar el disco en un modelo Aspire One D260: https://youtu.be/j-1XELZXxkQ

Manuales de los portátiles Acer Aspire One

Manual de Servicio Aspire One

Manual de Servicio Aspire One AO 722

Manual de Servicio Aspire One AO A110

Manual de Servicio Aspire One AO A150

Manual de Servicio Aspire One AO A250

Manual de Servicio Aspire One AO D150

Manual de Servicio Aspire One AO D250

Manual de Servicio Aspire One AO D255

Manual de Servicio Aspire One AO P531h

Por último te recuerdo de nuevo que si lo que necesitas es un manual de servicio de los Acer Aspire, lo puedes encontrar en: Manuales de Servicio de portátiles Acer Aspire

https://jvare.com/2017/07/03/manuales-de-los-portatiles-acer-aspire-one/ https://i0.wp.com/jvare.com/wp-content/uploads/2017/07/Manuales-portátiles-Acer-Aspire-One.jpg?fit=420%2C301&ssl=1 https://i0.wp.com/jvare.com/wp-content/uploads/2017/07/Manuales-portátiles-Acer-Aspire-One.jpg?fit=150%2C108&ssl=1 Manuales Hardware acer aspire one,manual de hardware,Manuales técnicos gratis,Service Manual A medida que he ido actualizando el post Manuales de Servicio de portátiles Acer Aspire, este se ha hecho mas pesado y tarda mas en cargar. Por este motivo he decidido crear este post que es una derivación de aquel, de tal forma que aquí irán los enlaces a... JVare JVare jvareblog@gmail.com Administrator Soy un técnico de máquinas informáticas, que hace años que utiliza GNU/Linux, y que aprovecha este blog para explicar mis experiencias, sin olvidarme de los Manuales de Servicio, tan necesarios para la reparación, e incluir un poco de humor, viajes, etc. Jvare Blog

Me gusta: Me gusta Cargando...