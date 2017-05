La Revista Full Circle cumple 10 años y publica un número especial, el Full Circle Magazine 120, con 90 páginas.

La Revista Full Circle ha publicado a lo largo de estos diez años artículos cuya temática es Ubuntu y los Sistemas Operativos Linux basados en él. Siempre ha publicado un primer magazine en inglés que luego es traducido a varios idiomas. En los primeros años también era traducido al español, pero hace ya mucho que no tenemos traducciones a nuestro idioma.

Full Circle número 120

En este número aniversario, los temas que se tratan en sus mas de 90 páginas son:

* Command & Conquer

* How-To : Python (Arduino), A Week Without a GUI, and [NEW!] Intro To FreeCAD Pt.1

* Graphics : Inkscape & Kdenlive

* ChromeCult: Firefox Add-ons

* Linux Labs: Old Hardware Benchmarks & Linux From Scratch

* Review: LXLE

* Book Review: Geeky Projects For The Experienced Maker

* Ubuntu Games: Steam Hardware Survey

* The return of My Desktop

* Survey Results

En esta otra imagen puedes ver el sumario gráfico de este número.

Full Circle cumple 10 años

Aprovechando que Full Circle cumple 10 años, Ronnie Tucker indica en el editorial que cuando empezó nunca “en mis sueños más salvajes esperé seguir exportando archivos PDF diez años después“.

Asimismo agradece la ayuda recibida durante estos 10 años a todos los que ayudan en la elaboración, tanto escritores, webmasters, traductores, etc.

Y por supuesto da las gracias a los lectores, que en algunos casos llevan leyéndola desde los primeros números.

También anuncia que debido a las últimas noticias sobre el abandono de Unity y Ubuntu Phone, para aquellos que seguían la serie de Ubuntu Touch (que sólo empezó hace un par de temas) “lo hemos puesto en espera hasta que sepamos con certeza qué está pasando con Ubuntu Touch.”

También hay un interesante articulo de como se ha realizado la tarta de aniversario con el programa Inkscape.



Para descargar este número podéis acceder a la pagina de descargas desde este enlace, en el cual está disponible la versión en PDF y también en formato epub.

Felicidades a Full Circle por estos 10 años, muchas otras Revistas han ido quedando por el camino. Si quieres descargar otras revistas que tratan sobre el Software Libre ve a este artículo.

https://jvare.com/2017/05/01/la-revista-full-circle-cumple-10-anos/ https://i2.wp.com/jvare.com/wp-content/uploads/2017/04/Full-Circle-120-portada.jpg?fit=380%2C269&ssl=1 https://i2.wp.com/jvare.com/wp-content/uploads/2017/04/Full-Circle-120-portada.jpg?fit=150%2C106&ssl=1 Revistas y Libros Software libre Ubuntu Full Circle Magazine,Revista Full Circle,Revistas gratis GNU/Linux,Revistas Software Libre La Revista Full Circle cumple 10 años y publica un número especial, el Full Circle Magazine 120, con 90 páginas. La Revista Full Circle ha publicado a lo largo de estos diez años artículos cuya temática es Ubuntu y los Sistemas Operativos Linux basados en él. Siempre ha publicado un... JVare JVare jvareblog@gmail.com Administrator Soy un técnico de máquinas informáticas, que hace años que utiliza GNU/Linux, y que aprovecha este blog para explicar mis experiencias, sin olvidarme de los Manuales de Servicio, tan necesarios para la reparación, e incluir un poco de humor, viajes, etc. Jvare Blog

Me gusta: Me gusta Cargando...