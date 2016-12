Ahora que el Blog ha pasado su noveno cumpleaños voy a mostrar el lugar donde se hace este blog continuando con la serie de artículos sobre donde se crean los Blogs de algunos de los que escriben sobre GNU/Linux y el Software Libre y que empezó con la invitación a todos los blogueros por parte de Victorhck in the free word, y que ha dado pie a que los autores de varios blog también mostraran su lugar de trabajo.

La cadena no se mantuvo y hubo varias pausas entre ellos. Que yo sepa respondieron: Ocho Bits hacen un Byte, La Sombra del Helicóptero, y El Pingüino Tolkiano. Otros declinaron el ofrecimiento como Yoyo de Salmorejo Geek, o José de La Mirada del Replicante.

Aunque el título pueda parecer extraño, el lugar donde se hace este blog no es exclusivo y sirve también para otras tareas.

No solo para escribir el blog y mantener el servidor, sino también ver series, leer manuales técnicos, digitalizar antiguas fotos, etc etc, ya que utilizo una esquina del dormitorio.

Bueno, empecemos con las características del equipo que estoy usando, se trata de un Intel Core 2 duo reciclado, al que una vez reparada la fuente de alimentación, le puse un disco Sata que tenía del equipo clónico anterior de 320 Gb, una tarjeta de vídeo small face Nvidia G220, y empecé con 2 GB de memoria Ram y lo he ido ampliando hasta los 6 GB que tiene actualmente.

El disco está dividido en 9 particiones y tengo instalado Linux Mint 13 con la partición Home cifrada, Linux Mint 17 con cifrado en la partición y también en el Home, y que es la que uso para el blog, y por último Ubuntu Gnome 12.04 que no está cifrada ni falta que le hace.

Creo que queda claro que no me gusta cambiar, cuando tengo el sistema configurado y cumpliendo las tareas que le he asignado. Porque cada sistema tiene sus funciones y en cada uno realizo un tipo de tareas. Otra cuestión es utilizar maquinas virtuales para hacer toda clase de pruebas.

Tengo varios discos duros usb externos de 2,5 pulgadas, uno de ellos conectado siempre, y que me sirve como una partición de datos. En los otros tengo copia de todo lo que me interesa conservar, de tal manera que si un disco falla no pierda ningún dato. La nube la uso poco, solo para los backups automáticos del blog. Ya Galicia es un lugar suficientemente nuboso, los datos mejor en mi mano.

Además tengo un scanner Epson V100, que tiene ya unos años, con la resolución un poco tocada debido a que están fabricados con matriz led que suelen tener desgaste y ya no es posible ajustar el balance de blancos correctamente, pero que todavía sigo usando para digitalizar algunas cosas.

Además desde hace unos meses tengo una impresora Epson multifunción con Wifi que sirve para imprimir desde cualquiera de los equipos que hay en casa, un total de 4, otro tema es la utilización del Scanner, ya que el software de Epson para este modelo es muy limitado y no funciona muy bien, pero lo he solucionado utilizando Xsane y Gimp.

Y esto es todo, si algún otro quiere continuar que se anime.

https://jvare.com/2016/12/04/lugar-donde-se-hace-este-blog-tambien/ https://i2.wp.com/jvare.com/wp-content/uploads/2016/12/Donde-se-crea-JVare-Blog.jpg?fit=380%2C265&ssl=1 https://i2.wp.com/jvare.com/wp-content/uploads/2016/12/Donde-se-crea-JVare-Blog.jpg?fit=150%2C105&ssl=1

