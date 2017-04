Software Boutique es una aplicación creada por los programadores que están tras la creación de Ubuntu Mate y forma parte de ella. Es una alternativa al sistema de instalación de software con origen en Gnome, que es el que utilizan por defecto todas las variantes de Ubuntu, tras descartar el Centro de Software.



Software Boutique nos permite instalar no solamente programas que vienen incluidos en los repositorios oficiales de Ubuntu, sino que permite también instalar otro software, alguno con licencia propietaria, a través de otras fuentes como pueden ser su ppa, o directamente desde la web del programa. Esto hace fácil y cómodo la instalación de algunos programas, y de manera parecida al programa que os indicaba hace unos días Ubuntu After Install, aunque no coincide la lista de programas disponibles.

Instalarlo es sencillo puesto que ahora está incluido en los repositorios y disponible para todas las variantes de Ubuntu, y simplemente tenemos que buscarlo en el Instalador de Software y pulsar sobre instalar.

Pero si te ocurre como a mí y no soportas el programa Software, que Xubuntu incluye, por que va muy lento, también puedes instalarlo desde la terminal escribiendo

sudo apt install ubuntu-mate-welcome 1 sudo apt install ubuntu - mate - welcome



Una vez instalado lo buscamos en el menú y al abrirlo vemos una lista de apartados en los que están divididos los programas que podemos instalar. También podemos elegir si queremos que en la lista aparezcan programas privativos, así como también podemos ver la versión que tenemos instalada y actualizarla si es necesario.

Si lo que queremos es saber si un programa está incluido en la lista, podemos utilizar la búsqueda directamente pulsando en la lupa que se encuentra el la parte superior derecha y se nos abre una ventana en la que poder introducir el nombre.

Y de todos ellos voy a destacar aquellos que no están en los repositorios oficiales:

Herramientas

Enpass. Gestor de contraseñas

Gestor de contraseñas Recent Notifications. Indicador que almacenas las últimas notificaciones

Indicador que almacenas las últimas notificaciones Variety. Para gestionar los fondos de pantalla

Para gestionar los fondos de pantalla Veracrypt. Programa de cifrado

Programa de cifrado Stellarium. Un planetario en la pantalla del pc

Juegos

0 A.d . Juego de RTS

. Juego de RTS Minecraft . Juego de aventuras

. Juego de aventuras Play on Linux. Sistema para utilizar juegos de windows a través de wine

Sistema para utilizar juegos de windows a través de wine Steam. Plataforma de juegos en linea.

Internet

Bit Torrent Sinc , Sistema que utiliza p2p para las descargas directas

, Sistema que utiliza p2p para las descargas directas CoreBird. Cliente de Twitter

Cliente de Twitter Insync. Para sincronizar los datos de Google Drive con nuestro pc

Para sincronizar los datos de Google Drive con nuestro pc Opera. Explorador web

Explorador web Skype. Para la realización de videoconferencias

Para la realización de videoconferencias SparkleShare. Para sincronizar proyectos

Para sincronizar proyectos Syncthing. Para gestionar servicios de Cloud

Para gestionar servicios de Cloud Telegram. Programa de mensajería

Programa de mensajería Tor Browser . Explorador web para utilizar en la red Tor

. Explorador web para utilizar en la red Tor Uget. Gestor de descargas

Gestor de descargas Vivaldi. Explorador web

Explorador web X2Go. Cliente gráfico para el servicio X2Go

Programación

Git-Cola. Interface para Git

Interface para Git Ubuntu SDK. IDE para la creación de Ubuntu apps

Sonido y Vídeo

Anoise . Música ambiente

. Música ambiente Audio Recorder . Para la grabación de sonidos

. Para la grabación de sonidos Kodi . Reproductor multimedia

. Reproductor multimedia Make Mkv . Conversor y decodificador de archivos mkv

. Conversor y decodificador de archivos mkv Oceanaudio. Simple editor de sonido

Herramientas del Sistema

Aptik . Simple instalador de software

. Simple instalador de software KDE Connect Indicator. Para conectar teléfonos Android con el pc.

Un buen trabajo de los programadores de Ubuntu Mate que puede ayudar a añadir nuevos programas a la instalación base. Además la lista incluida puede servir de orientación para que los que empiezan encuentren un programa para realizar las tareas que hacían en su anterior sistema operativo.

