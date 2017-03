Continuando con las distintas marcas de portátiles le llega el turno a la gama Vaio (c) de Sony (c) listando los modelos de los que he conseguido un enlace al Service Manual.

En primer lugar el link a la página oficial de Vaio (c) para la descarga de cualquier manual de usuario.

Para cualquiera que necesite desmontar su portátil, es conveniente que tome una serie de precauciones, para evitar producirle daños, que luego pueden ser imposibles de solucionar, o tener un alto coste por la necesidad de sustituir piezas rotas.

Para ello es conveniente tener una mesa amplia en la que ir depositando de forma ordenadas los componentes y tornillos, y creo que es imprescindible disponer del manual de servicio, el cual puede estar en papel, o mejor aún, en otro portátil o tablet para ir siguiendo los pasos a la hora de desmontar cada pieza.

La última actualización es de Noviembre de 2016 con el cambio de varios enlaces que habían dejado de funcionar.

Para algunos manuales he conseguido varias fuentes, mientras que para otros solamente una. No dudéis en ir a las webs indicadas al final para encontrar un manual que no este en la lista.

La lista completa por orden numérico.

Manuales de servicio de portátiles Sony de la gama mas actual la VPC,

Sony Vaio VPC-P1

Sony Vaio VPC-Z12 Series

Manuales de servicio de portátiles Sony para la gama VGN

Sony Vaio VGN-A.pdf. Otro enlace para Vaio VGN-A.

Sony Vaio VGN-A50B

Sony Vaio VGN-A230 / A230B / A230P

Sony Vaio VGN-A240 / A240B / A240P

Sony Vaio VGN-A250

Sony Vaio VGN-A260

Sony Vaio VGN-A270 / A270B / A270P

Sony Vaio VGN-A290

Sony Vaio VGN-A215M / A215Z

Sony Vaio VGN-A217M

Sony Vaio VGN-A295HP

Sony Vaio VGN-A297XP

Sony Vaio VGN-A29GP / A29SP

Sony Vaio VGN-AR.pdf, Otro enlace para Vaio VGN-AR

Sony Vaio VGN-AX, X505 Series.pdf. Otro enlace para Vaio X505 series

Sony Vaio VGN-B.pdf.

Sony Vaio VGN-B100

Sony Vaio VGN-BX.pdf.

Sony Vaio VGN-C.pdf

Sony Vaio VGN-CR.pdf

Sony Vaio VGN-FE.pdf

Sony Vaio VGN-FJ.pdf

Sony Vaio VGN-FS.pdf. Otra versión para Vaio VGN-FS

Sony Vaio VGN-N.pdf

Sony Vaio VGN-S.pdf.

Sony Vaio VGN-SZ.pdf

Sony Vaio VGN-T.pdf. Otra versión para Vaio VGN-T

Sony Vaio VGN-TX.pdf.

Sony Vaio VGN-U.pdf

Sony Vaio VGN-UX.pdf. Otro enlace para Vaio VGN-UX

También de modelos con nomenclatura comercial

Sony Vaio IRX3100

Sony Vaio PCG8R1L

Sony Vaio PCG8R3L

Sony Vaio PCG8R7L

Sony Vaio PCG8R9L

Manuales de servicio de portátiles Sony de la gama PCG

Sony Vaio PCG-C1MW.pdf

Sony Vaio PCG-C1VN.pdf,

Sony Vaio PCG-C1VP.pdf. Otro enlace para Vaio PCG-C1VP

Sony Vaio PCG-C1VPK.pdf. Otro enlace para Vaio PCG-C1VPK

Sony Vaio PCG-F340.pdf

Sony Vaio PCG-FR315.pdf

Sony Vaio PCG-FR55.pdf

Sony Vaio PCG-FR395.pdf

Sony Vaio PCG-FR820/825.pdf

Sony Vaio PCG-FRV 23/25/25/27/28.pdf

Sony Vaio PCG-FRV31/33/34/35/37.pdf

Sony Vaio PCG-FX 210.pdf. Otro enlace para Vaio PCG-FX 210

Sony Vaio PCG-FX 220.pdf

Sony Vaio PCG-FX 240.pdf

Sony Vaio PCG-FX 250.pdf

Sony Vaio PCG-FX 270.pdf

Sony Vaio PCG-FX 290.pdf

Sony Vaio PCG-FX 3xx.pdf

Sony Vaio PCG-FX 777.pdf. Otro enlace para Vaio PCG-FX777.

Sony Vaio PCG-FX 887.pdf. Otro enlace para Vaio PCG-FX877.

Sony Vaio PCG-FXA 32/FXA 33.pdf. Otro enlace para Vaio PCG-FXA 32/FXA 33

Sony Vaio PCG-FXA 53/FXA 59.pdf. Otro enlace para Vaio PCG-FXA 53/FXA 59 .

Sony Vaio PCG-GR 150.pdf.

Sony Vaio PCG-GR 150K.pdf.

Sony Vaio PCG-GR 170.pdf.

Sony Vaio PCG-GR 170K.pdf.

Sony Vaio PCG-GRS 150.pdf.

Sony Vaio PCG-GRS 170.pdf

Sony Vaio PCG-GRS 175.pdf

Sony Vaio PCG-GRT xx.pdf

Sony Vaio PCG-GRV 550.pdf

Sony Vaio PCG-GRX 670.pdf

Sony Vaio PCG-GRZ530.pdf

Sony Vaio PCG-K12FP / K12P

Sony Vaio PCG-K13 / K13F / K13Q

Sony Vaio PCG-K14

Sony Vaio PCG-K15 / K15F

Sony Vaio PCG-K17

Sony Vaio PCG-K115B / K115M / K115S / K115Z

Sony Vaio PCG-K195BP / K195HP

Sony Vaio PCG-K64 / K64S

Sony Vaio PCG-K66P / K66SP

Sony Vaio PCG-NV240.pdf

Sony Vaio PCG-NV 290.pdf

Sony Vaio PCG-R 505AFE.pdf

Sony Vaio PCG-R 505J.pdf. Otro enlace para el Vaio PCG-R 505J

Sony Vaio PCG-SR 27.pdf. Otro enlace para el Vaio PCG-SR 27

Sony Vaio PCG-VX 89.pdf. Otro enlace para el Vaio PCG-VX 89

Sony Vaio PCG-Z1V.pdf

Sony Vaio PCG-Z505.pdf

Dockstation Sony Vaio PCGA-DSD5/DSM5.pdf

Estos enlaces son para facilitar el conocimiento y poner a disposición de todos, los recursos que existen en la web, y no puedo garantizar que los manuales estén completos, o permanentemente disponibles.

Si considera que con alguno de los enlaces, perjudico sus derechos de autor, puede enviarme un correo electrónico y será retirado.

Fuentes

http://www.laptoprepair101.com/

http://repair4laptop.org/

http://www.insidemylaptop.com/

http://forum.ixbt.com/

http://www.notebook-manuals.com

http://www.elhvb.com/

